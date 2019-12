Alderen trykker ikke hos Line Baun: - Jeg føler mig stadig sexet

Søndag kunne Line Baun Danielsen igen fejre sin fødselsdag. Den tidligere tv-vært fyldte her 58 år, men det er ikke noget, hun har det svært med.

Line Baun Danielsen hører nemlig ikke til dem, der har det hårdt med at blive ældre. Det skriver hun i et nyt indlæg på sin blog.

- Alder er en underlig størrelse. Jeg føler ikke, at jeg på noget tidspunkt i livet har haft deciderede midtvejs- eller alderskriser, skriver hun og fortsætter:

- Jeg har mødt hvert nyt årti med en tro på, at jeg stadig har det bedste til gode. Og 50’erne har på alle måder levet op til sit ry som de nye 40’ere, selvom mine tænder er knap så hvide som før. Min søvn til tider får kamp til stregen af natlige svedeture. Og de første leverpletter har meldt sin ankomst på mine hænder. Men bortset fra det, så går det jo meget godt.

Kroppen kan dog ikke helt skjule, at den nærmer sig de 60, men Line Baun Danielsen er overordnet set ganske god tilfreds.

- Trykker alderen slet ikke, tænker du måske? Jo, selvfølgelig er der lidt små skavanker hist og pist. Et knæ, der brokker sig af og til. En finger, en skulder og en lænd med lidt slidgigt. Derfor passer jeg også på min krop.

- Jeg træner og spiser nogenlunde sundt. Den skal jo holde hele livet! Men det er ikke noget, der kan ødelægge mit humør! Og jeg føler mig stadig både attraktiv og sexet, selvom brysterne er rykket lidt længere sydpå, skriver hun.

Frihedens årti

Til Ekstra Bladet fortæller Line Baun Danielsen, hvorfor hun nu ser frem til at blive ældre.

Da den tidligere tv-vært for et år siden fyldte 57 år, skrev hun mindre positivt omkring det at nærme sig de 60. Men nu, hvor hun altså er kommet 12 måneder nærmere den næste runde fødselsdag, har hun ændret tilgang.

- Jeg tror bare, at når tiden nærmer sig, så kan man vælge to mindset. Man kan enten vælge at se positivt på det, eller man kan vælge at frygte det. Og jeg har besluttet mig for, at der jo ikke er noget at frygte. Det, der venter, er det, som jeg kalder frihedens årti, siger hun.

Line Baun Danielsen fortæller, at hun i det seneste stykke tid har talt meget med en erhvervscoach, og det er gennem de samtaler, at hun har fået øjnene op for

- Det har gjort, at jeg har tænkt efter, hvor jeg skal være om ti år, og hvordan ruten er. Det er jo et meget stort spørgsmål.

Glæder sig til pension

Én af de ting, som Line Baun Danielsen især ser frem til ved at blive ældre, er, at hun så småt kan begynde at øjne sin pension. Hun ved dog endnu ikke, hvornår det bliver.

- Måske om ti år. Når min pensionsrådgiver siger, at jeg har sparet nok op, griner hun og fortæller, hvorfor hun glæder sig til at gå på pension:

- Det handler om friheden og udsigten til, at jeg ikke skal stå op hver eneste dag og være tvunget til at præstere noget for at betale min husleje. Det er den frihed, jeg virkelig ser frem til. Derfor frygter jeg heller ikke at runde de 60, for det betyder jo bare, at dagen nærmer sig, slår hun fast.

Men selv om hun glæder sig til at kunne trække sig fra arbejdsmarkedet, så betyder det ikke, at hun helt har planer om at trække stikket til den tid.

- Jeg synes jo stadig, at nogle af de ting, jeg foretager mig i dag, er vældig meningsfulde. Om min blog fortsat lever til den tid, ved jeg ikke, men det her med at være en inspirationskilde eller et forbillede for andre kvinder eller mænd, der er samme sted i livet, som jeg er, det kan man jo sagtens være, selvom man kan kalde sig pensionist.