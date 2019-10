Alderen trykker: - Jeg gider ikke slikke på flere patter

Philip May er blevet 30 år, og han kan mærke, at hans personlige grænser har flyttet sig

En af Danmarks største realitystjerner, paradisoen Philip May, er efterhånden gået hen og er blevet 30 år.

Og det kan mærkes.

For siden 2015 har man kunnet se ham feste løs på tv-skærmen, og når fjernsynet blev slukket, fortsatte festen ude i nattelivet, hvor han utallige gange er blevet hyret som gæstebartender - eller blot til at dukke op og være sig selv.

Men alderen er begyndt at trykke for den muntre paradiso. Det fortalte han i gårsdagens 'Til middag hos', hvor han forklarede, at hans grænser flere gange er blevet overskredet, hvilket han nu uddyber over for Ekstra Bladet.

- Det handler jo om, at man bliver lejet ud til nogle ting, hvor man skal give sig 150 procent, selv om man ikke synes, man er der længere. Strip, bodytequila og sådan noget, det gider jeg bare ikke mere. Det gad jeg godt i gamle dage, men du bliver et objekt, og alle skal bruge dig til et eller andet, som var man en lille dukke, fortæller han og giver endnu et eksempel.

- Jeg forsøger selvfølgelig at sige på en pæn måde, at det bare ikke er mig længere, men så bliver man også hurtigt et arrogant svin, ik'? Der er en grænse, og der er kommet flere af dem i mit tilfælde. Jeg gider heller ikke slikke på flere patter, det siger mig bare ikke noget længere.

Philip May vandt tidligere på året 'Divaer i Junglen'. Foto: TV3

Philip May understreger, at han er glad for at komme ud på diverse jobs. Og for at kunne leve af at være sig selv. Men ligesom alle andre mennesker udvikler han sig også.

- Jeg håber, at det skinner igennem, at jeg er glad, og det er jeg, fordi jeg oplever så meget. Man får så mange smil, når man går på gaden, og det er jo guddommeligt at opleve. Grænserne er bare blevet flere, siger Philip May.

Han fortalte i 'Til middag hos', at han første gang deltog i 'Paradise Hotel' i 2015 for at gøre en ekskæreste jaloux. Det var en halv sandhed, indrømmer han nu.

- Der var mange grunde til, at jeg tog afsted. Det var ikke kun for at give hende igen. Jeg gjorde det også for oplevelsen, og fordi jeg ikke troede, jeg ville komme afsted, men så gik det jo meget godt, griner Philip May, der to gange har deltaget i realityprogrammet.

- Jeg var der, hvor jeg skulle feste og være sammen med damer, så der passede 'Paradise' jo helt perfekt, tilføjer han.

Siden har han deltaget i blandt andet 'Divaer i Junglen', hvor han tidligere på året blev hyldet som vinder.