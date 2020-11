Alderen trykker: Realitydeltager har fået grå hår

Kevin Sarpong gør comeback i 'Ex on the Beach', men som 29-årig er alderen begyndt at vise sig

Han lægger ikke skjul på det, selvom det ærgrer ham.

Realitydeltageren Kevin Sarpong er blevet grå i toppen. Den 29-årige realitydeltager er ældste deltager i den ny All Star-udgave af 'Ex on the Beach', som han også deltog i den allerførste udgave af, men siden er meget vand løbet under broen - og farven skiftet en smule.

- De kalder mig den sorte George Clooney herinde. Jeg har god charme, men jeg har også de grå spidser, desværre. Ligeså snart det gror ud, kan man se det, siger han, da Ekstra Bladet møder ham under optagelserne til programmet.

- Hvordan har du det med det?

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg prøver at holde det så kort som muligt, så man ikke kan se det. Det er ikke noget, jeg er fan af, siger han og fortsætter:

- Men jeg prøver at omfavne det mere og mere, for det kommer jo kun til at blive værre. Heldigvis mister jeg ikke noget hår.

Kevin deltog i den allerførste sæson af 'Ex on the Beach' herhjemme. Nu gør han comeback i sæson fem, der er en All Star-udgave. Foto: Janus Nielsen

Som 29-årig placerer han sig allerøverst i aldershierakiet, og han kan sagtens mærke, at han er lidt ældre end de andre deltagere, der typisk er omkring de 20 år - eller lidt over.

- Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt mere moden end de andre på nogle punkter. Der er nogle, der ikke har samme selvbeherskelse, som andre har, og det tror jeg kommer med alderen. Jeg var også en nar, da jeg var 20-21 år. Der kunne jeg sgu ikke finde ud af at opføre mig ordentligt, så jeg vil omvendt sige, at jeg synes, de gør det bedre, end jeg gjorde dengang, griner han.

Startcastet i sæson fem. Foto: Janus Nielsen

Seere af 'Ex on the Beach' husker formentlig Kevin fra sæson ét, hvor han havde en hed flirt med Emma Arnesen. I dag er forholdet mellem dem stendødt, fortæller han.

- Vi snakker overhovedet ikke sammen. Vi har mødtes til nogle premierer og kan sagtens snakke sammen, der er ingen onde miner. Jeg hører, hun er blevet forlovet, og jeg ønsker hende alt godt, siger han.

Hvordan det går Kevin i 'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay.

Startcastet Asbjørn 'Tyren' Nielsen Kevin Sarpong Frederik Skovbjerg Jeppe Bøg Risager Louise Balling Jensen Tabita Thinggaard Sidsel Borg Line Maria Busk Derudover deltager de to for offentligheden ukendte Amalie og Jonas

Ekstra Bladet har i den seneste tid beskrevet, hvordan kokain flyder i realitymiljøet. Læs mere om det herunder (+).

Stofferne flyder blandt realitydeltagere: Har aldrig oplevet noget lignende

Vanvittige kokain-fester: Så let er det at skaffe

Advarer andre: - Kokain kostede mig jobbet

Realitydeltager står frem: Kokain var kutyme