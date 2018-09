Alene inden 'Vild med dans': Kæresten er rejst

På fredag er han klar til at trække i sit stiveste puds og vise sine dansemoves frem for hele Danmark i 'Vild med dans'.

Men sæsonpremieren kunne næsten ikke have været mere ubelejlig for den 34-årige tv-vært og iværksætter Emil Thorup. Han er nemlig midt i en personlig krise.

Hans kæresten gennem tre et halvt år år, Klara Nygaard, rejste nemlig til Hongkong i sidste uge, hvor hun skal tilbringe de næste par måneder på udveksling på sit studie i molykulær biomedicin.

På sin Instagram-profil lægger Thorup ikke skjul på, at han ikke har det helt godt, efter kæresten er rejst, og det samme fortæller han til Ekstra Bladet.

- Den er helt gal, slår han fast.

Første nat efter kæresten var rejst tog Emil Thorup ud til en af sine venner, fordi han ikke kunne overskue at sove alene.

- Jeg kunne simpelthen ikke overskue at sove alene i vores lejlighed. Jeg er meget en putte-person, og jeg er sygt dårlig til at være alene.

Emil Thorup og Klara Nygaard sammen til modeuge. Foto: Anthon Unger

Pude-kæreste

Nu har han arrangeret, at han må sove i vennens gæsteværelse, hvis det bliver for svært. Og så har han et andet konkret tip til andre i langdistanceforhold:

- Jeg har rigtig mange puder, så hvis det er slemt, så former jeg dem lidt menneskeagtigt, så jeg kan kramme dem, så man har noget at holde om, når man er alene i natten, konstaterer han.

Derudover har han været nødt til helt at droppe alkohol, efter han fandt ud af, at det gjorde ham endnu mere nedtrykt.

- Jeg er helt seriøs. Det er virkelig ikke for sjov, understreger han.

I stedet holder han sig i gang med dansetræning fire timer om dagen med partneren Jenna Bagge. Derudover styrketræner han 'bare for at give min krop en pause fra tankerne om at være helt alene i verden'.

Selve dansen går 'okay'.

- Jeg vil ikke stikke folk blår i øjnene og påstå mere end det. Jeg starter fuldstændig fra 'scratch'. Det er ikke smukt endnu, men jeg gør det så godt, jeg kan.

Thorup griner af spørgsmålet om, hvorvidt han vil forsøge at sabotere sin egen medvirken i programmet. Men uanset om han kunne have overvejet det, så ville det ikke hjælpe.

- Jeg har sagt ja til at være vært på et andet endnu unavngivent TV2-program, hvis optagedage ligger så tæt på 'Vild med dans', at selv hvis jeg røg ud lige i starten, kunne jeg ikke nå det, forklarer han.

Men i slutningen af november rejser han til Hongkong.

- Vi skal rejse rundt sammen i omkring halvanden måned som et plaster på såret. Jeg forestiller mig, at vi nærmest skal gå i en slags syg symbiose.

- Har du en ring med i tasken?

- Det havde jeg ikke tænkt mig, men det kunne selvfølgelig være meget romantisk. Og det kan da være, hvis savnet bliver endnu vildere - at det bliver en form for bestikkelse for at sikre mig, at hun kommer med hjem, siger han med et grin.

Både børn og bryllup kan dog godt vente et par år.

- Jeg er ikke helt færdig med at være mig selv - med at være os selv.

Mødtes på Instagram

Emil mødte den 14 år yngre Klara, mens hun stadig gik i gymnasiet. Hun havde kommenteret et af hans opslag på Instagram, som han syntes var sjov, og i en brandert ansøgte han om at følge hende på det sociale medie.

- Klara og jeg skrev frem og tilbage, og først efter en måned gik det op for mig, at hun kun var 18 år, og jeg kunne ikke overskue, at hun var så ung alligevel, har han tidligere forklaret til Alt for damerne.

Han insisterer dog på, at aldersforskellen ikke betyder noget, og parret har da også boet sammen på Frederiksberg siden august 2015.

