Alexandra i dyb sorg: - Det er et chok

Det var en tydeligt berørt grevinde Alexandra, der fredag eftermiddag ankom alene til Henriette Zobels bisættelse i Christians Kirke i København.

Hun og Zobel har kendt hinanden i mange år, og derfor kom hun også for at sige et sidste farvel fredag.

- Jeg vil huske hende som en god veninde. Som en, jeg har kendt, lige siden jeg kom til Danmark. Jeg har kendt hende i mange år, sagde grevinden og fortsatte med at fortælle, at Zobels død kom meget bag på hende.

Grevinde Alexandra var berørt af situationen, men havde alligevel overskud til at tale med pressen. Foto: Anthon Unger

- Jeg reagerede med chok. Det er et chok. Det er ikke en alder at dø - 57 år, sagde hun og fortsatte:

- Henriette var meget spirituel. Hun kunne godt lide de smukke ting i livet. Naturen, sine børn og sine veninder.

Flere andre af Zobels veninder var for berørte til at tale med pressen - heriblandt tv-baronessen Caroline Fleming.

En alvorlig grevinde Alexandra sammen med de andre gæster. Foto: Anthon Unger

Ud over grevinde Alexandra var ingen fra kongehuset til stede under bisættelsen. Dog var der i kirken både en krans fra dronning Margrethe og kronprinsparret.