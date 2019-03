Allan Olsen om stort skattesmæk: - Det er svært at bevise, at man ikke har tjent penge

Det er aldrig fedt at skulle betale penge tilbage i skat. Allan Olsen tilgiver aldrig den østjyske skattemedarbejder, der i 80’erne insisterede på, at sangeren skulle betale over 50.000 kroner tilbage til trods for, at han slet ikke havde haft arbejde i det skatteår

Allan Olsen var i 80’erne militærnægter, derfor havde han også skåret drastisk ned på sine spillejob. I den periode havde han kun ét spillejob, og det blev aflyst. Alligevel modtog troubadouren 500 kroner i transportpenge. De penge skulle ende med at blive dyre lærepenge for Allan Olsen. Det fortæller han om i denne uges udgave af ’Dahl på Hack’, som kan ses her.

Nordjysk troubadour: - Han sked i skaktern ude i hønsehuset

- Jeg blev indkaldt til torskegilde i Hadsten Kommune, jeg boede derude på det tidspunkt. Skattemanden havde modtaget en seddel fra et musikværtshus i Helsingør, hvor jeg havde skrevet under på, at jeg havde modtaget en femhundrekroneseddel. Det skulle jeg aldrig have gjort, fortæller Allan Olsen.

Café Hack på Ekstra Bladet Café Hack præsenteres i samarbejde med Ekstra Bladet som en del af Ekstra Bladet+. Den interviewede i denne artikel er citeret for sine svar ud fra samtalen i selve programmet med vært Søren Dahl. Artiklen er med udgangspunkt i samtalen skrevet af en journalist fra Ekstra Bladet. Interviewet kan i sin helhed høres i Ekstra Bladet+.

Skattemedarbejderen i Hadsten Kommune var ifølge sangeren en meget nidkær person, og han endte med at koste Allan Olsen over 50.000 kroner i et skattesmæk. For medarbejderen i skat mente, at Allan Olsen skulle bevise, at han ikke havde haft noget arbejde i det år, hvor han havde været militærnægter.

- Det er svært at bevise, at man ikke har tjent penge, selv om man ikke har tjent nogen. Det endte med, at jeg fik et stort skattesmæk på det tidspunkt, som var først i 80’erne, på måske 50-60.000 kroner, siger Allan Olsen.

Sangeren fra Nordjylland har siden lært af mødet med den hårde skattemedarbejder fra Hadsten og har hyret sig en revisor. Nu kæmper Allan Olsen så bare med problemet, at han aldrig helt ved, hvornår han så holder fri, og hvornår han er på arbejde – for det er også et spørgsmål om penge og arbejde. Det fortæller han om her.

Nordjysk troubadour: - Han sked i skaktern ude i hønsehuset

Se videoen ovenfor, hvor Allan Olsen fortæller om mødet med skattemedarbejderen, som han ville banke. Han fortæller også om det brev, som den forhadte kommunale medarbejder modtog fra en fortørnet nordjysk skjald.

FÅ ADGANG TIL ALLE DAHL PÅ HACK-UDSENDELSER HER