Alle fyrene savler: Så røv-hot er ny realitybabe

Michelle Vind går under kunstnernavnet Twerknado. Et navn hun nemt lever op til. Se video med hende her

Kanal 4-programmet 'Ex on the Beach' har fået sig en ny babe.

Hvis man er til en fyldig røv og tatoveringer, så finder man ikke meget hottere end Michelle fra Esbjerg, der i aftenens afsnit tjekker ind i programmet som Claes' eks-kæreste og med det samme giver prøver på sine imponerende evner udi twerking.

- Mit kunstnernavn er Twerknado, lyder det fra den 23-årige babe, der har store krav til sin kæreste.

- Jeg skal have meget modspil. Rigtig meget modstand. Ellers, så stikker jeg af.

Da programmet havde forpremiere i det centrale København, kunne Michelle dog fortælle, at hun var blevet 'tæmmet'. Nemlig af 'Ex on the Beach'-deltageren Kasper Klausen. Se mere om det herunder.

Se også: 'Paradise'-hunk har fået kæreste: Se hende her

Du kan se Michelle ryste måsen som en gal i videoen over artiklen.

Kan du heller ikke få nok af Michelles rystende baller? Se meget mere af dem her. (Video: Michelle Vind / Allan Nielsen)

'Ex on the Beach' kan ses mandag-torsdag på Kanal 4 eller på Dplay.