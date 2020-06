Alt aflyst: Udgifter for kvart million - men ingen indtægt

Mens coronakrisen er ved at slippe sit tag nogle steder, så er det langt fra tilfældet i Michael Carøes forretning.

Den 59-årige crooner tøver ikke med at kalde tingenes aktuelle tilstand for en økonomisk katastrofe.

- Det lysner på ingen måde. Jeg har hyret ti musikere og teknikere til otte festivaljobs, som alle er blevet aflyst. Det vil sige, at jeg er økonomisk forpligtet overfor dem , siger Michael Carøe.

I kroner og øre betyder det, at han her og nu står med lønudgifter på 280.000 kroner, men ingen indtægt.

Michael Carøe står med ansvaret for ti musikeres løn, men har ingen indtægter lige nu. Foto: Jan Unger

- Og hvis ikke der kommer gang i butikken snart, så hedder det 800.000 kroner til nytår. Derfor knokler jeg med at finde ud af, hvordan jeg kan skaffe arbejde og penge til mine musikere, siger Michael Carøe.

Han fortæller, at han kunne påkalde sig force majeure og lade musikerne sejle deres egen sø.

- Men det der med at sparke nedad på den måde, går jeg ikke ind for. Jeg har hyret dem. Derfor må det være mit ansvar at skaffe de penge. Så må jeg i banken og låne, siger han.

- Holder det dig søvnløs?

- Nej. jeg konstaterer bare, at det er sådan, det er. Men det er da klart, at hvis man for eksempel synes, at personalet på sin gamle mors plejehjem fortjener lidt god musik, efter at have arbejdet hårdt under coronakrisen, så skal man ikke tøve med at ringe. Vi kommer gerne, hvis man vil kaste lidt penge efter noget god musik.