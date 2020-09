- Alt går amok når du vågner

Realityparret Sami Hansen og Lea Othmar har begge temperament, og det kommer til udtryk i dagligdagen, hvor de bor sammen.

I programmet 'Singletown' kan man se, hvordan de begge prioriterer deres morgenrutiner, og det er er noget, der kan få hinandens pis i kog.

Det viste de med al tydelighed, da emnet blev bragt op under et besøg hos Ekstra Bladet, hvor den efterfølgende diskussion nær havde udviklet sig til et decideret skænderi. For de er ikke enige om, hvem der er den langsomme om morgenen.

- Jeg har nogle morgenrutiner, hvor jeg lige gør mig klar og sådan nogle ting. Det tager 15 minutter, men dig derimod... Det er jo for sindssygt!, siger Sami Hansen og starter en længere diskussion om, hvorfor Lea står op klokken 7 for at blive klar til en præsentation 9.30.

Foto: Janus Nielsen

Spørger man Lea, er det Sami, den er gal med.

- Jeg gider ikke løbe rundt, og så ved jeg, at når du vågner, så er fanden løs. Så kan jeg ikke stå ude på toilettet, for så kommer der klager: 'Dit hår er ud over det hele'. Alt går bare amok, når du vågner. Derfor vil jeg helst bare være klar, så jeg har beskyttet mig selv for at skulle komme op i en kamp med dig, siger Lea og fortsætter:

- Når du er derude, så må jeg ikke åbne noget på badeværelset. Jeg skal ligesom planlægge min tid rigtigt om morgenen. Derfor prioriterer jeg at stå tidligt op og måske være skide træt hele dagen og være ved at dø for ligesom at kunne blive klar.

