Alt gik galt på tv: Nu er han gået konkurs

Selvom kokken Thomas Castberg gjorde alt for at hjælpe Carsten og hans restaurant Karins Hjemmelavede, har Carsten siden optagelserne til 'Med kniven for struben' måttet dreje nøglen om

Tirsdag aften var der premiere på et helt nyt afsnit af med 'Kniven for struben' på TV3, og her gik det bestemt ikke stille for sig.

I programmet besøgte kokken Thomas Castberg, der blandt andet er kendt fra 'MasterChef' restauranten Karins Hjemmelavede i Næstved, som var på randen af sammenbrud rent økonomisk.

Her blev det hurtigt tydeligt, at jobbet som restauratør var ganske uvant for den tidligere elektriker Carsten, der ingen erfaring havde med at drive en restaurant og heller ikke gjorde den indsats, der skulle til.

Selvom Carsten i programmet fik en masse hjælp og værktøjer til at få restauranten på ret køl igen, er det gået galt, efter kameraerne er slukket, og restauranten er nu gået konkurs.

Det ærgrer Thomas Castberg, der havde håbet og troet på, at Carsten ville finde en vej og klare sig igennem krisen.

Han lægger dog heller ikke skjul på, at det var en stor mundfuld, han stod overfor, da han trådte ind i Carstens restaurant.

- Det er jo et sted, hvor man føler, man træder ind i et Monty Python flying cirkus. Det har noget at gøre med den måde, de agerer i det på, og den måde, man blev mødt på. Det var meget syret, siger Thomas Castberg til Ekstra Bladet og fortsætter:

- De har sat en mand ind, der ikke ved, hvad han skal gøre. Han er noget af det sødeste, jeg har mødt, og et meget hjertevarmt menneske. Men han er jo samtidig også hjælpeløs. Så det var virkelig en opgave, hvor jeg skulle starte forfra med Adam og Eva, siger den kendte kok.

Carsten har måttet dreje nøglen om på sin restaurant. Foto: Nent Entertainment Group

Styg mad

Ifølge Thomas Castberg var det dog ikke kun den måde, man blev mødt på, der var gal i restauranten.

- Maden var jo ikke særlig god. Der er aldrig nogen, der har sat barren for, hvordan den skal være. Jeg sidder med en kalvefrikassé, som aldrig har været en frikassé. Det var smeltet Kærgården og forfærdelig frikassé. Alt var forkert, så det var svært at vide, hvor man skulle starte. For maden var virkelig styg. Det var ikke værd at æde noget af det, så det handlede jo også om hele måden at lave mad på. Det var helt ude i hampen.

Castberg oplevede dog generelt, at både Carsten og de andre ansatte i restauranten tog godt imod hans nye tiltag.

- De to damer var lydhøre, selvom de selvfølgelig også havde en sund provinsiel skepsis, men det møder jeg hver gang. De skal lige se mig an og se, om jeg bare er en Karl Smart, og derfor handler de første dage også om at føle efter og se, hvor meget jeg kan flytte de her mennesker, siger Castberg, der blandt andet fik restauranten til at skære ned i menuen, så der til sidst kun var tre retter på menukortet.

Selvom der var vilje til at rette op på restauranten, da Thomas Castberg var på besøg, gik det ikke i længden. Foto: Nent Entertainment Group

Ærgerligt

Den kendte kok fortæller, at det derfor også påvirker ham at høre, at Carstens restaurant nu er gået konkurs.

- Vi kommer ud steder, der er pressede. Én ting er gode miner og alt muligt andet, men for at en forretning kører, skal der penge i kassen. Det kan godt være, vi får vendt en holdning og stemning, men hvis de ikke har råd til det, kan det være svært. Der er mange af dem, vi er ude ved, som ikke klarer den, siger Thomas Castberg og fortsætter:

- Jeg troede faktisk reelt, at Carsten havde en chance. Han gik ind i det, og jeg havde ikke regnet med, at han ville ryge i svinget, selvom jeg samtidig heller ikke var sikker på, at han ville klare det. Men jeg synes, at det er træls, for han fortjener det. Han ville i bund og grund bare gerne gøre det godt. Han havde sgu fortjent at lykkes med det. Han er en god fyr helt ind til benet, og der er intet ondt i ham. Han troede bare, det var nemt at starte en restaurant, men det fik han at se, at det ikke var.

Ifølge Thomas Castberg har han flere gange oplevet, at restauranter, som de har forsøgt at hjælpe i 'Med kniven for struben', er gået nedenom og hjem. Og det er ifølge ham svært hver gang.

- Jeg synes, det er svært. Vi udvælger dem jo nøje, og vi tror på, at vi kan hjælpe dem. Vi undersøger en masse med deres økonomiske forhold. Så det ærgrer mig da, når jeg hører, at der er nogle af dem, der er gået konkurs, selvom jeg selvfølgelig er bevidst om, at der til tider er langt vej hjem.

Ekstra Bladet ville gerne have talt med Carsten angående konkursen, men han har ikke haft lyst til at stille op til interview.

Du kan se 'Med kniven for struben' tirsdage klokken 21 på TV3 og Viaplay.