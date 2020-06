Alvorligt syg: Lå i koma

Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe afslører, at hun for nylig har været meget syg

For ikke mere end tre måneder siden lå den danske grevinde Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe dødssyg på hospitalet.

Det skriver hun i et ærligt opslag på sin Instagram-profil.

Her fortæller jetsetteren også, at hun faktisk var så syg, at hun har ligget længe i koma.

'Livet er så uforudsigeligt for os alle. Det er en blandet pose af søde og bitre øjeblikke. Efter min uhyggelige sygdom for tre måneder siden, sætter jeg mere pris på livet end nogensinde før', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'I starten af marts var jeg på vej til den anden side af livet. Jeg rykkede nærmere 'under livet'. Det var ikke covid-19, men en forfærdelig sygdom. Da jeg vågnede fra koma på hospitalet, var mine tanker klare, ved bevidsthed, og jeg var tilbage til normalen. Det var kun min krop, der fik stærk medicin, som var lænket til hospitalssengen, skriver Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe, der ikke fortæller, præcis hvilken sygdom hun har været ramt af.

Mange smerter

Ifølge Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe var hun ramt af store smerter under forløbet.

'Mit hoved var i en forfærdelig smerte. Men jeg kunne alligevel kommunikere med lægerne om, hvad der skete med mig. Men når jeg lukkede mine øjne dukkede det underlige, men klare billede af mig selv op igen - fra tre meter ovenfra eller noget lignende. Jeg kunne se mig selv i en hospitalskjole, som var foldet på en sjov måde rundt om mig. Jeg kunne se alt det medicinske udstyr, som var sat til mig', skriver hun og fortsætter.

'Sådan en ud af kroppen-oplevelse har jeg kun hørt om fra andre, men jeg har aldrig tænkt, at det var en realistisk mulighed. Men jeg så mig selv på vej ud på den anden side af livet.

Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe var tidligere gift med grev Carl Christian Erik Leopold Danneskiold-Samsøe. Foto: Tariq Mikkel Khan

Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe fortæller, at hun under coronakrisen har været totalt isoleret på grund af sin sygdom i frygt for at blive smittet, selvom alt nu er tilbage ved normalen.

'Jeg sætter pris på hvert øjeblik, hvor jeg er sammen med mine kære og mit sind, som er i perfekt form. I dag fejrer jeg, at jeg er i live. Min travle sommer med mange omveje starter nu', skriver hun og understreger, at hun igen har det godt og er klar til et hverdagsliv fuldt med 'glamour'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe, men det har i skrivende stund ikke været muligt.