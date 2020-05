Amalie afslører: Det bliver en....

Tidligere på året kunne forsidefruen Amalie Szigethy glædeligt fortælle, at hun skulle være mor til to.

Amalie Sziegthy har været meget hemmelighedsfuld om hendes graviditet, men nu løfter hun sløret for kønnet på det kommende barn.

På Instagram afslører hun nu, at hendes datter Josephine får en lillesøster.

- Vi er ovenud lykkelige over at kunne afsløre, at en lille pige kommer til os, og at Josephine får en lillesøster, skriver Amalie til billedteksten til opslaget.

Det er ekskæresten Mikkel Skelskov, der er far til datteren Josephine, men om han er faderen til det kommende barn, vides ikke. Den detalje har Amalie Szigethy indtil videre valgt at holde for sig selv.

Parret kom for nogle år siden på kant med hinanden i en grim sag om samvær med Josephine, som Amalie Szigethy fortalte om til Ekstra Bladet.

Det seneste halve års tid er Amalie Szigethy og Mikkel Skelskov dog set sammen flere gange på hendes sociale medier.

De har blandt andet kysset og været på ture sammen med deres datter.

Da Amalie var gravid første gang, fik hun sit eget tv-program, 'Amalies Baby'. Denne gang bliver hendes graviditet fulgt i TV3-programmet 'Forsidefruer'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Amalie Sziegthy.