Amalie dater ny fyr

Realitystjernen Amalie Szigethy, der netop har været aktuel i 'Forsidefruer' på TV3, smiler ekstra stort for tiden.

Hun er nemlig forelsket.

Det afslører den 27-årige forsidefrue over for Ekstra Bladet.

- Jeg dater en mand, og jeg er rigtig glad, siger hun.

Hun ønsker dog ikke at fortælle mange detaljer om sin nye flirt.

- Jeg vil gerne holde det privat. Jeg har jo før ladet folk følge med i mit kærlighedsliv, og af erfaring ved jeg bare, at det ikke har bragt noget godt med sig, så derfor vælger jeg også at holde det hemmeligt. Når jeg ved, hvad det bliver til mellem os, og om det er ham, jeg skal være sammen med for altid, så skal jeg nok vise ham frem, siger hun med et smil.

Forbudt kærlighed

I årets sæson af TV3-programmet 'Forsidefruer' åbnede Amalie Szigethy op for forholdet, hvor hun også afslørede, at ikke alt var fryd og gammen.

– Det er det, man kalder ulykkelig kærlighed, forklarede forsidefruen og forklarede mere om hvorfor:

– Denne her mand har en familie derhjemme, og det gør, at det hele er lidt mere kompliceret. Hvorfor skal jeg altid ud i de her indviklede forhold. Det er som om, at jeg burde have lært af det. Han har et andet liv og et barn med et andet menneske, og jeg har jo heller ikke lyst til at gå ind og ødelægge det. Men selvfølgelig er tankerne der jo. Et liv med ham, sagde hun videre i programmet.

Amalie Szigethy har besluttet sig for ikke at fortælle så mange detaljer om sit kærlighedsliv længere, da hun ifølge hende selv gerne vil holde det så privat som muligt. Foto: Olivia Loftlund

Intet står i vejen

Over for Ekstra Bladet forklarer Amalie Szigethy, at der ikke længere er noget, der står i vejen for deres kærlighed.

- Nej, det er ikke ulykkelig kærlighed mere, og der er ikke noget, der står i vejen. Vi har datet i noget tid, siger hun.

Amalie Szigethy har modtaget mange beskeder i kølvandet på dette års sæson af 'Forsidefruer' - også mange har en mening om det nye forhold.

- Der er mange, der har skrevet til mig, og der vil selvfølgelig altid være delte meninger, men jeg har helt klart fået flest positive reaktioner, og mange har gerne villet vide, om jeg er okay, men jeg har det rigtig godt, understreger hun.

Tidligere har Amalie Szigethy dannet par med Peter Birk, som hun lærte at kende, da de begge deltog i 'Paradise Hotel'. Efterfølgende var hun i en periode i et forhold med Mikkel Skelskov, som hun har datteren Josephine med.