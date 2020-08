Amalie Dollerup: Frygteligt hvis jeg bliver smittet

- Jeg tager bestemt mine coronaforholdsregler; holder afstand, vasker og spritter hænder og bruger også maske i det offentlige rum. Det ville jo være frygteligt, hvis jeg blev smittet og kom til at smitte andre. Det kunne lukke hele 'Badehotellet' for en tid, siger Amalie Dollerup.

Der er fuld fart på, men på den gode måde, i den 34-årige skuespillers liv lige nu. Dels er der gang i optagelserne til endnu en sæson af TV2's populære serie 'Badehotellet', og dels sørger hendes snart 14 måneder gamle søn, August, for at holde sin mor beskæftiget.

- Han er begyndt at gå, ja nærmest også løbe, så der er nok at se til, siger Amalie Dollerup, som også glæder sig over, at sønnen skyder i vejret.

- Nu behøver jeg ikke bøje mig ned for at holde ham i hånden, og det er godt for min ryg. Graviditet, fødsel og barsel sætter jo nogle spor, siger hun.

Som mor og skuespiller med meget varierende arbejdstider kan det være vanskeligt at få hverdagen til at gå op, men heldigvis har Amalie Dollerups forældre hjulpet med at få den opgave løst.

- August bliver passet rigtig meget af sine bedsteforældre. De har et meget tæt forhold. Til glæde for os allesammen, siger Amalie Dollerup.