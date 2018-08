Amalie dropper donorbarn

Realitystjernen Amalie Szigethy var fyr og flamme i sidste sæson af 'Forsidefruer', hvor hun besluttede sig for at få et donorbarn.

Da beslutningen var truffet om en lillebror- eller søster til datteren Josephine, kunne det ikke gå hurtigt nok, og Amalie lod sig endda inseminere - uden held.

Og det priser hun sig tilsyneladende lykkelig for i dag.

- Jeg fortsætter ikke kampen for at blive gravid lige nu. Mit liv er gået fra, at jeg kun havde fokus på dét, til at der virkelig er væltet SÅ mange ny projekter ind. Det er lige før, at det er for meget, for jeg skal også passe på, at jeg ikke stresser mig selv. Der ville slet ikke være plads til, at jeg blev gravid lige nu, hvis det var. Det er total lagt på hylden, fortæller Amalie til Realityportalen.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Dropper donorbarn

Den tidligere 'Paradise Hotel'- og 'Luksusfælden'-deltager fortalte i tv-programmet 'Forsidefruer', at hun havde besluttet sig for at få et donorbarn, fordi hele processen er nemmere uden en mand ved sin side. Faktisk kunne hun kun se fordele ved at blive alenemor.

Men også de planer er nu skrottet.

- Jeg skal helt sikkert have flere børn i fremtiden. Jeg er glad for, at jeg har Josephine nu, men jeg har ikke travlt mere. Nu kan jeg læne mig tilbage og vente på, at manden i mit liv dukker op, for jeg vil have en mand. Jeg vil jo gerne finde en mand, jeg kan få børn med. Det skal ikke være et donorbarn alligevel, siger hun i dag.

Den nye sæson af 'Forsidefruer' får premiere på torsdag.