Amalie er aktuel i et helt nyt program

Det bliver et hedt efterår for realitystjernen, der er med i ikke mindre end tre programmer

Fra i dag kan man opleve Amalie Szigethy og hendes mor, Charlotte Lytton Kejser, i et helt nyt program på gratistjenesten Viafree.

Programmet hedder 'Der er et yndigt land - med Amalie & Lotte' og går ud på, at mor og datter igennem otte programmer skal udfordre sig selv og hinanden i, hvordan man blandt andet kan leve sit liv.

For når man er vokset op og har levet hele livet i en beskyttet boble i Nordsjælland, kan det være svært at forestille sig, hvordan virkeligheden også kan se ud. Sådan lyder programteksten for programmet, som kan ses allerede nu.

Amalie er desuden aktuel i 'Forsidefruer', som får premiere på TV3 i løbet af september, samt 'Til middag hos', som får premiere i løbet af efteråret.

Amalie Szigethy kan igen opleves i et nyt program sammen med sin mor, Charlotte Lytton Kejser. Foto: TV3/Viaplay

Uvenner med Janni Ree

Når 'Forsidefruer' blænder op for en ny sæson, er der lagt i kakkelovnen til en hed omgang. Der er nemlig sket noget af udvikling i flere af relationerne, som har kostet flere af de medvirkende venskabet.

Janni Ree ønsker dog ikke at gå nærmere i detaljer om, hvorfor hun ikke længere taler med Amalie, som ellers var hendes bedste veninde i flere sæsoner.

- Det er ikke en enkelt episode, der har udløst det, men det er flere episoder, og så har det hobet sig op. Man ser jo til tider sider af folk, som man ikke bryder sig om. Så tager man afstand, og så har man andre veninder, man ser i stedet. Det er ligesom et parforhold, har hun tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

Iskold luft: - Vi er ikke veninder mere

Fruerne kan dog sagtens være i samme rum i det omfang, der er nødvendigt.

- Dermed ikke sagt, at vi ikke kan filme sammen, være i samme rum sammen og være profesionelle. Det kan vi godt, og det gør vi også nu i forbindelse med den nye sæson, men vi hænger ikke ud sammen privat mere. Det har jeg det fint med. Det er lidt ligesom, når man skærer dårlige grene af et træ. Man skal gøre op med sig selv, hvad der er det gode i ens liv, og hvad der ikke er. Og så handler det også om at være loyal, og hvis man ikke er det, så bliver man skåret fra.

Også Amalie Szigethy bekræfter, at venskabet med Janni Ree er et overstået kapitel, og at hun heller ikke taler med de andre forsidefruer privat.

- Jeg har ikke lyst til at kommentere det mere, end jeg allerede har gjort, men det er rigtigt, at jeg og Janni ikke længere er veninder. Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg ikke ønsker noget drama, og der er blevet sagt og gjort nogle ting, som jeg ikke kan træde væk fra. Jeg kan godt lide mit liv, og jeg lader ikke sådan noget påvirke mig. Men jeg ønsker hende alt det bedste, udtale Amalie til Ekstra Bladet i sidste uge.

De var ellers bedste veninder, men nu er venskabet slut. Foto: Tariq Mikkel Khan

