Amalie forklarer chokerende foto

Der er løbet meget vand under broen, siden Amalie Szigethy og Mikkel Skelskov blev forældre til datteren Josephine i sommeren 2016.

Beskyldninger fløj efterfølgende mellem forældreparret. I et blogindlæg beskyldte Amalie blandt andet ekskæresten for at tage stoffer - en beskyldning han på det kraftigste afviste over for Ekstra Bladet og anmeldte 'Forsidefruer'-deltageren til politiet.

Efter fødslen blev de to kastet ud i noget af et juridisk slagsmål, hvor Amalie blandt andet forlangte, at det skulle foregå hjemme ved hende, når Mikkel og Josephine skulle se hinanden.

Derfor var det et chok for mange, at tv-personligheden i sidste uge lagde et billede på Instagram, hvor han holdt om hende, imens de sammen var på skiferie.

Som en af de få i gruppen kan Amalie Szigethy fortsat ramme forsiderne. Foto: Jonas Olufson

Tog på skiferie

Der var hun ikke til at træffe for en kommentar, men da Ekstra Bladet møder hende ved pressemødet forud for den nye sæson af 'Forsidefruer', fortæller hun hjertens gerne om turen og status på eks-parret.

- Vi har fået et godt forhold, og det er jeg rigtig glad for. Vi tog på skiferie, for det er noget, han gør med sin familie, og så blev Josephine og jeg inviteret med. Det viste sig at være en god idé, fortæller Amalie Szigethy.

Hun oplyser, at ferien gik godt, og at de har lagt fortiden bag sig.

- Ja, vi har lagt det bag os, og vi er kommet til den konklusion, at vi er blevet ældre, og at vi har et lille barn, som er hende, der skal være fokus på. Jeg vil altid være hendes mor, og han vil altid være hendes far, og vi vil bare gerne give hende det allerbedste. Jeg er rigtig glad for, at vi har kunnet finde ud af det nu og ikke, når hun er otte år, siger hun om Josephine på tre år.

Se også: Efter stort drama: Amalie hygger igen med ekskæresten

Er I ved at finde sammen igen?

- Nej, det er vi ikke. Mange har spurgt mig på Instagram, men det var til afterski, og mor og far kan stadig hygge sig og have det sjovt. Vi er stadig unge mennesker, så ligegyldigt hvad vil der altid være noget helt specielt mellem mig og Mikkel, og det er Josephine. Vi har skabt denne skønne pige, og det vil vi altid have sammen. Det er der ingen, der kan røre, forklarer hun.

Amalie Szigethy er da også ganske klar i spyttet, da hun siger:

- Lige nu nyder jeg singlelivet.

Amalie Szigethy er som altid en del af holdet, når 'Forsidefruerne' rammer skærmen. Den nye sæson har premiere torsdag.