Amalie har født

Realitydeltageren Amalie Szigethy er torsdag blevet mor til en lille pige.

Det bekræfter Amalies mor, Charlotte Lytton Kejser, over for Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at fødslen foregik ved planlagt kejsersnit torsdag formiddag.

- Det er gået så godt. Alt er gået, som det skulle. Alle har det godt. Baby har det godt, Malle har det godt, og alle er glade, fortæller den stolte mormor.

Lotte Kejser var ikke selv til stede under fødslen, men hun fortæller, at faderen til barnet, Mikkel Skelskov, var til stede.

Hun fortæller, at mor og barn nu skal være indlagt i hvert fald et døgn.

- Det er jo kejsersnit, så de skal være der et døgn, tror jeg. Jeg har selv fået to kejsersnit, og som jeg husker det, er det sådan, det er, siger hun og tilføjer:

- Jeg er simpelthen så glad og stolt, og jeg kan slet ikke være i mig selv.

Amalie Szigethys mor, Charlotte Lytton Kejser, er stolt og glad over at være blevet mormor igen. Foto: Linda Johansen

29-årige Amalie Szigethy, der bl.a. er kendt fra realityshowet 'Forsidefruer', er i forvejen mor til datteren Josephine på fire år, som hun også har sammen med Mikkel Skelskov.

De to er ikke længere sammen, men kan altså nu kalde sig forældre til to.

Mistede far

Den glædelige nyhed kommer, blot få dage efter at Amalie Szigethy mistede sin far, Thomas Szigethy, der døde fredag i en alder af 58 år.

Søndag aften skrev Amalie om tabet på sin Instagram-profil:

'Jeg synes virkelig, det er grænseoverskridende at skulle skrive det her opslag, og i en sorg som denne ville jeg inderligt ønske, jeg var ukendt, men det er jeg ikke, og jeg bryder min tavshed, fordi det skal jeg,' skrev hun i opslaget.

Hun fortalte videre, at det var helt 'uvirkeligt' for hende og familien, og hun bad om ro i den svære tid, hvor hun ville fokusere på fødslen og sin familie.

'Jeg skal igennem en kæmpe sorg midt i det, som er størst for mig i livet, nemlig at føde mit anden barn samt passe på min lillepige. Min far elskede Josephine og var meget stolt af hende. Nu ved jeg, hvad stærk virkelig handler om. Jeg ved min far er hos mig og ligger kind mod min. Far, min kære far. Jeg er knust. Jeg har og vil altid elske dig for alt, du er, og acceptere dig for den, du er. Jeg og mine børn bærer dig stolt videre i livet, og du aldrig glemt.'