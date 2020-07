Amalie lagt for had: - Jeg bryder ingen regler

Selvom Mette Frederiksen har åbnet grænserne i Europa, er det ikke alle, der mener, at det er forsvarligt at rejse ud i verden.

Det har realitystjerne og blogger Amalie Szigethy måttet sande, efter hun har delt på sin Instagram-profil, at hun er rejst til Spanien med sin datter, Josephine, og ufødte barn i maven.

'Ærligt så synes jeg man er dybt uansvarlig, tænk at man kan finde på at rejse til udlandet med et barn og gravid, gravide er i høj risko for corona man kan tage alle sine foranstaltninger men stadig i risiko, jeg synes det dybt rystende! Jeg ville aldrig udsætte mit barn og ikke mindst ens ufødte barn, man må altså godt tænke sig lidt om', skriver en til et feriebillede, som Amalie har lagt op.

'Hun aner vel ikke engang der er noget der hedder corona', skriver en anden

'Husk 14 dages karantæne når du kommer hjem', lyder det fra en tredje.

Træt af politibetjente

Til Ekstra Bladet fortæller Amalie, at hun er godt træt af de beskeder om, at hun ikke skulle have lov til at rejse til udlandet.

- Nu har Mette (Frederiksen red.) jo åbnet op, så det er jo lovligt at rejse. Jeg bryder ingen regler, lyder det fra Amalie, der hygger sig i Spanien med familien.

Hun er godt træt af dem, der føler sig nødsaget til at kommentere hendes opslag.

- Pludselig skal alle folk til at lege politibetjente, og det er jo bare dumt.

Amalie fortæller, at hun overholder alle de regler, der er i landet.

- Så længe man tager sine forholdsregler, så kan jeg ikke se, hvad der skulle ske.

Lige nu holder Amalie den store ferie i Spanien. Foto: Privat

Ikke mere udsat

Lige nu er Amalie fem måneder henne i sin graviditet, og det er der også flere, der har kommenteret i forbindelse med hendes rejse.

- Gravide er altså ikke mere udsatte end normale mennesker. Det er jo folk, der er syge, der er udsatte. Der er ingen beviser for, at der skulle ske noget med fosteret.

Derfor er hun også uforstående over for de kommentarer, der kan fylde feriebillederne på Instagram.

- Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg har blokeret nogle af dem, der bare var ude på ballade, og andre har jeg så ladet stå, så folk også kan se, hvad jeg har svaret.

Hun er glad nok for, at folk kan bekymre sig om hende, men understreger at billederne fra ferierne altså ikke er lagt op for at starte en debat om rejser til udlandet.

- Og vi har en rigtig god ferie. Jeg har en til at handle for mig og køre, så vi er slet ikke ude for resortet. Vi laver det samme hver dag, og det er sådan, det skal være.