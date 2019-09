Amalie om årsagen til nye bryster: De lignede to hængenosser

Efter flere års amning følte realitystjernen, at det var tid til et sæt nye bryster

27-årige Amalie Szigethy fødte for godt tre år siden datteren Josephine. Amalie tog godt 35 kilo på og endte med en kampvægt på 103 kilo, før datteren kom til verden.

Amalie er inden længe aktuel i en ny sæson af TV3-programmet 'Forsidefruer'. Men realitystjernen taler ikke længere med forsidefruen Janni Ree, da de er blevet uvenner Foto: Olivia Loftlund

Iskold luft: - Vi er ikke veninder mere

Derefter valgte hun at amme datteren i næsten tre år, hvilket har sat sit tydelige præg på tv-stjernens bryster.

- Jeg havde ammet i næsten tre år, så de lignede to hængenosser, udtaler Amalie Szigethy til ugebladet HER&NU og fortsætter:

- Og når man var i doggystillingen, klaskede de imod mig. Og man vil jo gerne føle sig feminin, så jeg har dækket dem i tre år. Jeg kunne ikke engang gå i bikini, fordi kavalergangen var så grim.

Amalie besluttede derfor, at det var tiden til at gøre noget ved det løshængende frontparti og valgte derfor at få lavet større bryster 21. august i år, som også var på realitystjernens fødselsdag. Hun har fået 275 milliliter i hvert bryst, siger hun til HER&NU.

Amalie er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.