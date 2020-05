Amalie overrasker: Skal være mor igen

Realitystjernen Amalie Szigethy skal være mor igen.

Det afslører hun på sin Instagram-profil, hvor hun deler et billede af sig selv, hvor man kan se den voksende babybule.

Over for Ekstra Bladet bekræfter 28-årige Amalie Szigethy, der blandt andet er kendt fra 'Forsidefruer' og 'Paradise Hotel' de lykkelige omstændigheder.

- Jeg bekræfter, jeg er gravid, men jeg holder oplysninger tæt på kroppen lige nu, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun ønsker derfor heller ikke at oplyse, hvem der er faderen til barnet.

I forvejen har hun datteren Josephine på tre år sammen med sin tidligere kæreste Mikkel Skelskov.

Den seneste tid har Amalie Szigethy delt flere billeder sammen med netop Skelskov, hvor de blandt andet kysser.

Szigethy har dog trods gentagne henvendelser ikke ønsket at bekræfte, hvorvidt de to nu danner par igen, eller hvorvidt han er far til hendes kommende barn.

Mange reaktioner

Under Amalies Szigethy opslag vælter det ind med lykønskninger i forbindelse med graviditeten. En af dem, der har kommenteret billedet, er hendes mor, Lotte Kejser.

'Mormor glæder sig mallemor... du er så smuk... dit højeste ønske er gået i opfyldelse, skriver hun i kommentarfeltet.

Her udtrykker flere også overraskelse over den glædelige nyhed, som Amalie Szigethy har holdt godt skjult for sine følgere og offentligheden.

At Amalie Szigethys store ønske er at blive mor igen, har hun tidligere fortalt meget åbent om - blandt andet i 'Forsidefruer'.

Til Ekstra Bladet har hun ligeledes tidligere fortalt, at hun brændende ønskede sig endnu et barn, og at hun var åben for at få et donorbarn, hvis ikke den rette mand dukkede op.

- Jeg har altid været vild med børn. Drømt om min egen familie med børn, hus og mand. Sådan blev det så ikke lige, men bare fordi jeg ikke har en mand, skal det ikke stoppe mig i at få børn, sagde Amalie Szigethy i den forbindelse til Ekstra Bladet.

- Hvem siger, at jeg overhovedet bliver forelsket igen og finder en mand, jeg vil have et barn med.Jeg tænkte allerede over det, da Josephine var få måneder gammel, men det er først nu her, at jeg er begyndt at overveje det sådan for alvor. Jo mere, jeg har undersøgt om det, jo mere virker det normalt at få et donorbarn, sagde hun videre.