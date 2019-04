Amalie overvejer operation: - Det er rigtig svært

Amalie Szigethy fortæller i tv-programmet 'Forsidefruer', at hun overvejer at få lavet nye bryster

I det seneste afsnit af TV3-programmet 'Forsidefruer' fortæller Amalie Szigethy, at hun overvejer at få lavet nye bryster, så snart hun stopper med at amme sin datter, Josephine. Det fortæller hun til sin veninde, da hun er ved at blive gjort klar til fotografering.

Det er dog ikke nogen nem beslutning for Amalie at slippe den helt nære kontakt mellem mor og datter.

- Vi har haft en symbiose, men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå med det her ammestop. Det, der gør det svært ved at jeg skal til at slippe den her amning, er, at jeg har haft de bedste to år i mit liv, efter Josephine kom til verden, siger Amalie Szigethy.

De tre forsidefruer, Janni Ree, Gunnvør og Amalie Szigethy. Foto: Mogens Flindt

Hun mener dog, at tiden nu er kommet til, at hun begynder at tænke en lille smule mere på sig selv.

- Nu har jeg været mor i to år og har ligesom givet mig selv og min krop til mit barn, og jeg kan mærke, at jeg skal gøre noget godt for mig selv, og det vil være at skulle have et par nye bryster, siger Amalie og fortsætter:

- Jeg ved jo godt, at selvfølgelig kan jeg ikke bare få lavet brysterne om en uge i og med, at jeg stadig ammer, så jeg ved, at de vil sige til mig, at jeg skal stoppe med at amme. Det ved jeg godt, og det er svært for en mor at slippe. Det er rigtig svært.