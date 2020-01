Amalie viser bagdelen: - Hvorfor ikke?

Det var en storsmilende Amalie Szigethy, der lørdag aften indtog den røde løber i forbindelse med TV Prisen 2020.

Her dukkede hun op i en meget gennemsigtig sag, som bestemt ikke overlod meget til fantasien.

- Når man er blevet single, så kan man tillade sig lidt mere, men jeg tænker bare, hvorfor ikke?, sagde hun med et grin og fortsatte:

- Om ti år vil jeg sikkert tænke tilbage og tænke, det var ærgerligt, at jeg ikke viste det frem, da jeg kunne, så jeg tænker, at jeg er ung og alenemor, så vil jeg vise det frem. Så det er bare dejligt, sagde hun med et stort grin.

Sådan så Amalie ud på den røde løber. Foto: Linda Johansen

Det er ikke længe siden, at forsidefruen afslørede, at hun var blevet single, efter hun i en længere periode har set en fyr, som dog har været hemmelig for offentligheden.

- Jeg har det fint efter bruddet. Det var det bedste, og jeg er videre, og jeg er klar på et nyt liv. Jeg fortsætter som mor og som den kvinde, jeg nu er. Og det er dejligt, sagde hun videre.