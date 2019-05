Amin Jensen dømt: Skal betale 5000

Amin Jensen blev i dag dømt ved retten i Glostrup.

Han har ifølge retten overtrådt loven ved at opstille en 9,6 kvadratmeter fladskærm foran sit hus og ud til Gammel Køge Landevej udenfor København.

Over for Ekstra Bladet udtaler Amin Jensen, at han overvejer at anke dommen.

'Jeg overvejer både at anke dommen og beholde skærmen', skriver han i en sms.

Får bøde

Tidligere i dag skrev anklagemyndigheden på deres Twitter-profil, at en 49-årig mand (Amin Jensen, red.) skal betale 5000 kroner i bøde og fjerne fladskærmen senest 1. juni.

Er skærmen ikke nede inden 1. juni, får Amin Jensen yderligere 3000 kroner i bøde om ugen, indtil den fjernes.

Gammel Køge Landevej er meget trafikeret, og derfor bruger Amin Jensen skærmen til at reklamere for sig selv.

Amin Jensen skriver i sin sms til Ekstra Bladet, at han venter med at udtale sig yderligere, før han har læst dommen i sin helhed.

Foto: Privat

Ifølge BT kostede skærmen 200.000 kroner og blev sat op uden tilladelse fra kommunen.

Københavns Vestegns Politi udstedte i 2017 et påbud til Amin Jensen om at fjerne skærmen af hensyn til færdselssikkerheden med dagbøder som straf, hvis ikke skærmen blev tage ned.

Amin Jensen klagede til Rigspolitiet over påbudet og henviste til tilsvarende skærme rundt om i landet.

Han fastslog samtidig, at han gerne ville samarbejde, hvad angår farver, så skærmen overholdt politiets krav til sikkerhed.

Senere afgjorde Panklagenævnet, at Amin Jensen godt måtte have sin skærm.

Vinder selvfølgelig

Alligevel afgjorde Rigspolitiet i slutningen af sidste år ifølge Hvidovre Avis, at Københavns Vestegns Politi skulle have medhold i påbuddet.

Amin Jensen nægtede dog at tage skærmen ned, hvilket resulterede i sagen mod ham.

Inden sagen fastslog han over for Hvidovre Avis, at han ville vinde.

- Jeg er 100 procent sikker på, at jeg vil vinde i retten.

- Der er flere end hundrede skilte, både større og mindre og lign. rundt om i byer, såvel i lyskryds som i forbindelse med lyskryds, sagde han.