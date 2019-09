Amin Jensen optrapper skærm-krig: Giver ikke op uden kamp

Amin Jensen er klar i spyttet, da han bliver spurgt, hvad han tænker om den årelange kamp, han har haft for at få lov at stille en storskærm på sin grund på Gammel Køge Landevej i Hvidovre.

- Jeg tænker, at man ikke skal give op uden kamp, lyder det prompte.

Entertaineren har i årevis ligget i krig med diverse myndigheder for at få lov at beholde reklameskærmen foran sit hjem, der skulle reklamere for både ham selv og for andre annoncører.

Først blev sagen om den 10 kvadratmeter store skærm taget op i kommunalbestyrelsen i Hvidovre, som derefter bad politiet tage stilling til, hvorvidt storskærmen var i strid med lokalplanen. Og det var den. Retten i Glostrup afgjorde i maj, at Amin Jensen skulle tage skærmen ned, hvilket han først i juli efterlevede, da han solgte skærmen. Sagen er blevet anket til landsretten.

Men inden længe kommer en ny skærm op. Denne gang væsentligt større med sine 22 kvadratmeter.

- Jeg har en ny på vej, og den er så ikke kommet endnu, men den er på vej, siger Amin Jensen og understreger, at skærmen skal op hurtigst muligt.

- Den kommer op ligeså snart, den er færdig. Det er en af de helt nye. Hvis den når at blive færdig nu her, så kommer den op. Og ellers venter jeg til ankesagen i landsretten, der er sat til februar, og som jeg forhåbentlig vinder, sige Amin Jensen.

Amin Jensens skærm før den blev taget ned. Den nye skal monteres på taget . Foto: Privat

Han understreger samtidig, at skriverier i pressen om, at der skulle være gang i en nabokrig grundet den gamle skærm er voldsomt overdrevne.

- Der har aldrig været den nabokrig. Hvis én nabo er en nabokrig, så har der været nabokrig, men nej, vi har faktisk virkelig gode og vellidte naboer, siger Amin Jensen og tilføjer.

- Hvis man tog ud og så på den, ville man også se, at skærmen vendte mod byvej og ikke ind mod nogens haver, som nogen fik det til at lyde som. Hvis det havde passet, havde jeg ikke gjort det. Jeg er ikke ude på at komme i bad standing hos alle naboerne, så er det jo ikke fedt at bo der, vel?

- Du havde skærmen oppe i et godt stykke tid. Virkede den efter hensigten?

- Ja, den var oppe i to og et halvt år. Det virkede, men ikke optimalt, siger han om reklameskærmen.

- Jeg havde denne her sag kørende med kommunen, så der var mange, der ikke turde. Det var egentlig min plan at give pladsen gratis til alt kultur i Hvidovre, men der var mange, der ikke turde at sige ja, selv om det var gratis, for så ville de ikke være på finansloven næste gang, der var byrådsmøde. Det er Radio 24syv et glimrende eksempel på. Hvis du skuer mod hårene, så ryger du til Lolland, lyder analysen fra Amin Jensen.

I forbindelse med afgørelsen fra Retten i Glostrup blev Amin Jensen idømt en bøde på 5000 kroner for ikke at have efterkommet politiets påbud om at fjerne storskærmen. Entertaineren har søgt tilladelse om at opsætte den nye reklameskærm hos Hvidovre Kommune, men afventer stadig svar.