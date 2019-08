Anden afslører nyt om 'Ternet Ninja'

Næsten en million danskere - eller helt præcist 940.000 - har set Anders Matthesens animationsfilm 'Ternet Ninja' i biografen, hvilket gjorde værket til den største danske biografsucces siden 'Op på fars hat' i 1985.

Siden er der blevet spekuleret i en efterfølger. Anders Matthesen vil gerne lave en film mere, og snart kan der ske en afklaring. Det siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg har skrevet manuskript henover sommeren, og det har vi afleveret til instituttet i mandags. Om et par uger skal vi ind til en samtale og forsvare det, vi har lavet, og fortælle, hvad vi har tænkt os at ændre på. Og så er det den dag, at vi får et 'jamen, I kører bare' eller 'back to the lab, der mangler noget', siger Anders Matthesen.

- Så et 'go' til en Ternet Ninja-film nummer 2 kan være få uger væk?

- Ja, det er få uger væk, hvis det bliver et go. Det kan også være, at vi får at vide, at vi skal køre en tur mere på det. Det tager vi stille og roligt. Der er ikke noget, der skal laves, hvis det ikke bliver godt, siger han.

Se også: Anden misbrugt: - Det er et karaktermord

Anders Matthesen selv har tårnhøje ambitioner.

- Vi har selv en ambition om, at hvis der kommer noget, så skal det kunne slå etteren, og det synes vi helt klart, at vores manus har potentiale til, men vi kan også se, at der skal strammes nogle steder. Det er et luksusproblem. Jeg synes, det er et godt first draft, jeg har lavet.

Anders Matthesen vandt torsdag aften titlen som Årets Komiker. Foto: Mogens Flindt

Zulu Comedy Galla vises på TV2 ZULU søndag klokken 21.00.