Anden misbrugt: - Det er et karaktermord

Anders 'Anden' Matthesen kan få smilet frem på de flestes læber, men selv hænger han dog lidt med næbbet for tiden.

Den 44-årige komiker fra Albertslund er blevet misbrugt i et svindelnummer på appen Messenger, hvor en besked, der angiveligt skulle være fra ham, lokker med en spritny iPhone X, hvis man klikker på et link.

Over for Ekstra Bladet understreger Anders Matthesen, at han intet har med sagen at gøre.

- I 26 år har jeg jo nidkært varetaget min karriere på en måde, hvor jeg aldrig kunne drømme om at lave reklamer, så det er en smule irriterende.

- Indholdet er jeg lidt ligeglad med, men det der med at bruge mig som 'poster-boy' for et eller andet, det er lidt et karaktermord på en eller anden måde, siger han.

Advarer fans

Anders Matthesen var hurtigt til at advare sine følgere på Instagram, da han fik nys om fupnummeret onsdag aften.

- Heldigvis tror jeg, at mine fans - dem, der kender mig rigtigt - ved, at jeg aldrig ville stille op til sådan noget, siger han.

Selvom det går ham på at få det gode navn og rygte misbrugt, har Anders Matthesen ikke tænkt sig at politianmelde episoden.

- Jeg har fået at vide, at politiet ikke har resurser til at gøre noget ved det eller ikke aner, hvad de skal gøre. Jeg har ikke selv ringet og spurgt, men det er jeg blevet fortalt af en, der har prøvet det selv.

- Hvem fanden skal jeg så ringe til? Jeg tror ikke, jeg kommer igennem til Zuckerberg eller Facebook, siger han.