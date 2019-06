'Anden' trænger til pause

Meget kan man sige om Anders 'Anden' Matthesen, men doven formentlig aldrig et ord, han vil få klistret på sig.

Sidste år fyldte han i oktober Royal Arena hele tre gange med sit comedyshow 'Anden 25'. Ved juletid sidste år udkom megasuccesen 'Ternet Ninja', og til august genoptager han sit succesfulde onemanshow 'Anden bringer ud', som kører frem til slutningen af november.

Afslører stor nyhed: - Det er vidunderligt

I den kommende uge er der premiere på filmen 'De frivillige', hvor han er blandt hovedrollerne. Ved gallapremieren på filmen erkendte Matthesen, at det snart er tid til en puster.

- Jeg kører onemanshowet 'Anden bringer ud' indtil november, det kører i København hele august, og det er med dobbeltshows mange af stederne i provinsen. Det er bare så fedt, at jeg ikke vil kalde det stressende. Men det betyder, at der ikke er noget ferie før engang til næste år, fortalte Anders Matthesen.

Anders Matthesen har en af hovedrollerne i 'De frivillige'. Foto: Mogens Flindt

28. juni udkommer efterfølgeren til 'Ternet Ninja' tilmed.

- Jeg har lige skrevet bog nummer to, der kommer slutningen af juni, så det er 24 timer i døgnet, den skal have gas for tiden, men nu slutter det også snart, så skal jeg lige have en lille pause, sagde han med et smil og tilføjede.

- Jeg tror ikke, jeg vil lange mere op på tallerkenen med mindre nogen ringer med et eller andet, hvor man bare ikke kan sige nej. Jeg forsøger forsigtigt at sige, at det var det lange træk, der skulle til.

'Anden' slår vild rekord

Inden det forhåbentlig bliver til en pause i det nye år, vil Anders Matthesen dog sideløbende med sine andre projekter omskrive bogen til et filmmanuskript, for der er allerede bud efter en opfølger til biografsuccesen.

- Vi vil gerne lave en 'Ternet Ninja'-film nummer to, men om det bliver godt nok til at lave det til en film, det tør jeg ikke helt sige endnu, fortalte han.