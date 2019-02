Anders Matthesen: Jeg har en lidt kedelig men nødvendig udmelding

På sin Instagram-profil har den succesfulde multikunstner Anders 'Anden' Matthesen netop lagt en video op, hvor han fortæller sine fans, at de fremover ikke skal regne med personligt svar fra ham.

- Hej allesammen. Jeg har en lidt kedelig, men nødvendig udmelding, og det er, at jeg desværre ikke længere i stand til at svare på beskeder her på Instagram.

Sådan lyder beskeden fra Matthesen, der forklarer, at han er blevet oversvømmet med kærlige og positive tilkendegivelser, men også modtager talrige spørgsmål om alt fra, hvordan man køber billetter til hans shows til, hvordan men kommer i betragtning til en praktikplads eller får en videohilsen til en konfirmation.

For mange tennisbolde

Hidtil har den imødekommende komiker taget sig tid til at svare personligt på de mange henvendelser, men det har tilsyneladende ofte haft en problematisk sideeffekt.

- Ofte udløser det en lavine af svar tilbage, og det er simpelthen for mange tennisbolde, der skal over nettet, og det er begyndt at gå ud over mit arbejde. I må altså tjekke Google, og hvis det ikke står der, så er det alligevel ikke noget, jeg vil ud med, oplyser Matthesen og tilføjer, at man stadig er velkommen til at sende seriøse henvendelser til ham via hans officielle hjemmeside anden.dk

Anders Matthesen som ternet ninja. Foto: Henning Hjorth

Dejligt og kreativt

Instagram-videoen slutter med en bøn om forståelse.

- Og så er det altså ikke for at være en krukke, men nu vil jeg bruge mit liv og min tid på at lave noget dejligt og kreativt, der forhåbentlig kommer jer alle sammen til gode på én gang. Håber I har forståelse for det, lyder det fra Matthesen, der netop nu fejrer historisk succes med biograffilmen 'Ternet Ninja', der med flere end 760.000 solgte billetter er den mest sete animationsfilm nogensinde.

Til sammenligning soglte 'Valhalla' på andenpladsen 610.000 billetter - og det er vel at mærke inklusive en genudgivelse.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Anders Matthesen.