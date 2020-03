Anders Matthesen med opsang til hamstrende danskere: Godt for jer!

Kort efter, at statsministeren på et pressemøde onsdag opfordrede danskerne til IKKE at hamstre mad i supermarkederne, var der rigtig mange, der gik ud og gjorde det præcis det modsatte: Hamstrede løs.

En person blev endda anholdt i en Netto-butik i Odense, da han ifølge politiet gav i sig til at kaste med ting inde i butikken.

Danskernes dårlige opførsel har givet den folkekære komiker Anders Matthesen anledning til at komme med en sjov opsang, som på kort tid har fået stor opbakning på både Instagram og Facebook.

I videoen viser han sit såkaldte 'reservekøleskab' frem, som ude i skuret står gabende tomt.

- Hvorfor har du ikke mere Anders? Ja, jeg fik at vide, at vi skulle tage det stille og roligt. Så det tænkte jeg, det gør vi vel alle sammen. Der kunne man så blive klogere, lyder det fra Anders Matthesen i videoen.

I spøg spørger han, om nogen vil bytte med hans knap så spændende varer, så han kan få sig nogle rundstykker.

- Jeg håber, I har fået noget godt derude, rigtig fået stacket godt op på hylderne. Jeg skal ikke lyde bitter. Jeg har da sådan noget drinks-mix fra den sidste børnefødselsdag, og jeg har da også nogle fuglekugler, lyder det på klassisk Anden-manér i videoen, som du kan se herunder:

- Nyd din forlorne skildpadde, skyl efter med kammerjunkerne og husk at tør dig godt med dine 36 millioner ruller toiletpapir. Hold fast. Det føles rart, ikke? At være sikker på, at man selv har nok. Dejligt, sådan skal det være i disse tider, hvor man må stå sammen hver for sig, lyder det slutteligt fra Anders Matthesen.

Videoen har på Facebook fået over 40.000 likes og 44.000 delinger.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Anders Matthesen.

