Anders og Torben deler stor nyhed

De populære tvillinger er i fuld gang med at lægge planer om et fælles bryllup

I aftes var det blevet tid til et gensyn med de vestjyske enæggede tvillinger Anders og Torben Petersen på TV2.

Her kunne Torben fortælle, at det ikke længere kun er Anders, der har en thailandsk kæreste.

Han selv har nemlig fundet sammen med Nam, som han begyndte at skrive sammen med tilbage i april over Facebook. Siden har han også besøgt hende, og de to er nu officielt kærester.

Torben med sin nye kæreste, Nam. Foto: TV2.

Torben kunne i den forbindelse fortælle til Ekstra Bladet, at han og Anders gerne vil være tættere på deres kærester og derfor planlægger at flytte permanent til Thailand.

Det er dog ikke det eneste, som tvillingerne er i gang med at planlægge.

Over for TV2 afslører de, at de allerede går med bryllupstanker, og at de holder fast i deres drøm om et fælles bryllup.

- Det (et bryllup red.) er da blevet vendt. Vi har snakket med pigerne om, hvordan det måske skal være. Men det bliver ikke det første års tid, fortæller Torben til TV2 og forklarer, at han gerne vil lære sin kæreste lidt bedre at kende først og møde hende en gang eller to mere. Nam har det på samme måde.

Der blev hygget, da de to par mødtes i Thailand. Foto: TV2

Den næste rejse til Thailand er endnu ikke planlagt, men tvillingerne er i gang med at spare sammen og ønske fri fra arbejdet, så de kan komme afsted i løbet af 2020.

