Anders Samuelsen afslører ny kæreste

Den tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen smiler ekstra stort for tiden.

Han er nemlig forelsket.

Det afslører han på sin Facebook-profil, hvor han også viser sin nye kæreste frem.

I opslaget sender han også noget af en kærlighedserklæring til sin udkårne, Christina Suun.

'Jeg har mødt en smuk og vidunderlig klog kvinde med en stor ja-hat. Et positivt livssyn, der er smittende ud over alle grænser. Hende bygger jeg nu en ny kærligheds-alliance med - for kærlighed er en genial opfindelse, som vi aldrig må stoppe med at tro på. At føle sig elsket er livgivende - og at give kærlighed giver liv', skriver han i sit opslag, hvor han ligeledes har delt flere billeder af ham selv sammen med Christina Suun.

'Tak, Christina, fordi du gider, passer på, orker, er tålmodig, givende, tager imod, holder af, holder om, er alvorlig, drillende,' skriver han videre i opslaget og fortsætter sin kærlighedserklæring:

'Du har ægte udsyn og indsigt. Du har set verden - og nu ser du mig. Giver mig tryghed, lærer mig at være endnu mere nysgerrig - og får mig til at grine, så tårerne triller.'

Af opslaget fremgår det, at parret lige nu er på ferie i Amsterdam.

Anders Samuelsen har tidligere blandt andre dannet par med operasangerinden Susanne Elmark. De gik fra hinanden i 2017.

Samuelsen stoppede som udenrigsminister, da VLAK-regeringen mistede magten ved valget tilbage i juni. Efterfølgende valgte han at trække sig som politisk leder for partiet