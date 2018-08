Andrea Elisabeth Rudolph giver kæmpe rabat

87 dage. Så lang tid har Andrea Elisabeth Rudolph sammen med sin mand, Claus Møller Jakobsen, haft deres kæmpestore lejlighed på Frederiksberg i København til salg. Den er stadig ikke solgt, og derfor skal der nu ske noget.

Parret har valgt at prøve sig med en klækkelig rabat til en kommende køber. Den 195 kvadratmeter store lejlighed er sat ned med hele 350.000 kroner.

Frederiksberg-drømmen blev ifølge boliga.dk tidligere på året udbudt til hele 11.250.000 kroner. Nu står den til salg til 10.900.000 kroner hos ejendomsmægleren.

På sin profil på Instagram gør Andrea Elisabeth Rudolph reklame for sin elskede lejlighed, der er blevet for trang til to voksne og fem sammenbragte og fælles børn.

'Elsker det her sted i alt slags vejr og vil savne det meget men her to børn senere (med en samlet flok på 5 dejlige unger) kan vi simpelthen ikke være her mere. Farvel yndlings hjem', skriver hun i et opslag på det sociale medie.

Andrea Elisabeth Rudolph med mand og nyfødt søn til Beauty Awards 2017. Foto: Mogens Flindt

Privat garage

Mægleren beskriver de 195 kvadratmeter som 'udsøgt liebhaveri' og skriver videre i sin salgsannonce, at lejligheden er renoveret og blandt andet har loft til kip. Og så er der også både tagterrasse, altan og privat garage.

Andrea Elisabeth Rudolph var vært på de første sæsoner af 'Vild Med Dans'. I dag bruger hun sin tid og energi, i sin egen succesfulde virksomhed med skønhedsprodukter.

