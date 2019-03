Anette Kokholm færdig som chef

Den tidligere 'Go' Morgen Danmark'-vært stopper øjeblikkeligt som ugeblads-redaktør på Aller Media

Efter ti år er det slut.

Den 54-årige journalist Anette Kokholm stopper i jobbet som ugebladsdirektør for Aller Media.

Det bekræfter hun over for Ekstra Bladet.

- Vi er blevet enige om, at vores veje skal skilles. Vi er ikke uenige om strategien, men vi er uenige om, hvordan den skal føres ud i livet, fortæller hun om sin pludselige exit.

Så sent som lørdag aften var hun vært på Dansktop Prisen 2019 i Jyske Bank Boxen i Herning.

- Er det rigtigt, at du er blevet fyret?

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til.

Kokholm blev chefredaktør for Familie Journal i 2009.

I 2014 blev hun desuden ugebladsdirektør for Aller Media. Her talte porteføljen ud over Familie Journal også Se og Hør, Billed-Bladet, Ude og Hjemme og Søndag. Hun overlod selve chefredaktørposten til Søren Johannesen i slutningen af 2016.

Anette Kokholm flankeret af Keld Heick og Thomas Evers Poulsen. Foto: Ernst van Norde

Kendt fra morgen-tv

Kokholm blev for alvor kendt som vært for 'Go' Morgen Danmark' i begyndelsen af 00'erne.

Forinden havde hun blandt andet arbejdet på P3. I 2006 blev hun kanalchef på Kanal 4, inden hun altså i 2009 skiftede tv ud med ugeblade.

- Hvad skal du nu?

- Jeg er så heldig, at jeg har været overalt i vores branche - radio, tv, avis og nu ugeblade. Og jeg har både været reporter, vært, kanalchef og direktør - jeg har beklædt alle pladser. Så nu skal jeg bruge noget tid på at finde ud af, hvad næste plads skal være, afslutter hun.

Anette Kokholm er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1990.

