Ankerstjerne ser tilbage: Jeg har været ung og dum

Han begyndte som rapper i 2007 under kunstnernavnet Jinks, og siden fandt massevis af danske kunstnere ud af, at han kan noget specielt, når det kommer til at skrue pophits sammen.

35-årige Lars Ankerstjerne Christensen, der lige nu kan ses på TV2 som X Factor-dommer, har skrevet og produceret sange med blandt andet Rasmus Seebach, Burhan G og Nik og Jay på den danske popscene gennem de seneste ti år.

Selv har han udgivet to albummer, og her betyder især én sang noget specielt for ham. Den minder ham nemlig om hans opvækst på den københavnske Vestegn, der ikke altid var nem.

Hvilken sang er din bedste?

- 'Mit navn i lys' repræsenterer hele mig, synes jeg. Den er fra 2015 fra mit andet album, 'For os'. Det er en festlig sang, men der er ret mange lag i teksten. Den handler om drømme, og den der ting med at klare den på Vestegnen.

- Det er en fejring af, at det hele nemt kunne være gået galt, men tænk, vi er her. Den følelse har jeg tit i min krop. Jeg siger i sangen: 'Det ku' så nemt være gået galt, flashback, godt vi satte musikken før alt som et hashtag'.

- Der er en lille ordleg, men det handler også om, at jeg er måske gået ret meget til grænsen, hvor jeg har været ung og dum og eksperimenteret, men jeg har altid haft noget, der hev mig i den anden retning.

Hvor kom inspiration til den fra?

- Nogle gange tænker jeg: 'Tænk, hvis jeg var blevet den nat, hvad var der så sket?' Jeg har bare set mange skæbner, så nogle gange tænker jeg, hvor heldig jeg er.

- Jeg har masser af eksempler på venner, jeg voksede op sammen med, som er kommet galt afsted med stoffer, folk der er røget ind og sidde, og folk jeg har mistet på vejen.

Hvordan havde du det, da du skrev den?

- Jeg troede først, det var en ballade. Det er også derfor, jeg tror folk kan lide den. Verdens bedste sange er sådan nogle, man både kan danse til og stortude til. Ikke fordi den er helt derovre, men jeg tror, jeg troede, det var en meget dybere sang, men så lige pludselig kom det der houseparty-beat.

- Det er Burhan G, der har produceret den. Han kom en dag og sagde, det skulle føles som et houseparty i forstaden, fordi det passede til stemningen.

- Vi lavede hele albummet sammen. Sådan er det altid at arbejde med Burhan. Jeg sidder og snakker om ting, jeg vil skrive om, og nynner, og så sidder han bare ved klaveret og skaber et lydbillede, som kan danne ramme om den historie, jeg vil fortælle. Det er ret fedt.

Hvordan er den at optræde med live?

- Det er sådan en kæmpe publikumsfavorit. Det er faktisk den sang, jeg har haft på Spotify, der har streamet bedst. Det er sjovt, at den både betyder meget for mig, men også var en stor sang for nogle.

Hvad har den betydet for din karriere?

- Det var det første nummer, jeg lavede under Ankerstjerne-navnet, som var en festsang, jeg lykkedes med. Jeg troede slet ikke, folk ville have det fra mig. Indtil det punkt havde jeg haft otte hitsingler, men det var ballader eller alvorlige sange.

- Nicolaj Bundesen fra pladeselskabet tog rundt til radiostationerne og spillede den sang, vi troede skulle være singlen, og så spillede han også lige 'Mit navn i lys', og så var de alle sammen sådan: 'Det er den sang, glem alt det andet'.