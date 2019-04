Anne Bech ramt af kræft

Den personlige træner Anne Bech, der blandt andre har trænet kendisser som Mascha Vang, Christiane Schamburg-Müller og Thomas Skov, er blevet ramt af kræft i binyren.

Det fortæller den 41-årige træner i et rørende opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov til at bringe.

I opslaget viser Anne Bech ligeledes, at hun for nylig har barberet sit hår af.

'Kære mennesker. Et billede siger mere end 1000 ord. Jeg har startet en ikke selvvalgt, og hård rejse. For ca. halvanden måned siden, fik jeg den besked alle frygter. Jeg har kræft. I mit tilfælde i binyren. Den seneste tid er gået med hospitalsamtaler, en operation for en metastase i baghovedet, og jeg er startet kemo og stråling. Det føles stadig meget uvirkeligt, og alligevel virkeligt i dag, da jeg tog håret af. Selv. Jeg står midt i det, og er heldigvis omgivet af familie og kærlige venner', skriver hun i opslaget og fortsætter.



'Mit fokus lige nu er på min familie og på at blive rask. Derfor håber jeg på forståelse for mit privat- og familieliv, for det er en hård omgang. For dem tæt på mig. Og mig selv', skriver hun videre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anne Bech gennem hendes personlige assistent, som oplyser, at hun ingen yderligere kommentar har til sin sygdom lige nu, da hun har brug for fred til at værne om sig selv og sin familie.

Anne Bech er en kendt personlig træner, der også flere gange har delt ud af sine tips og tricks i Ekstra Bladet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Sender kærlige hilsner

Under det rørende opslag har flere kendte dansker sendt deres medfølelse i Anne Bechs retning.

'Hvor er jeg ked af det på dine og din families vegne. 1000 tanker herfra', skriver tv-værten Emil Thorup.

'Sender en masse kærlighed og healing din vej smukke kvinde', skriver skuespiller Julie Steincke.

Også sanger og skuespiller Maria Lucia sender en kærlig hilsen til Anne Bech.

'Sender bunkevis af kærlighed og styrke din vej. Du beviser gang på gang, hvad styrke er og jeg (og mange andre er jeg sikker på), lærer af dig. Tak', skriver hun efterfulgt af et hjerte.

'Elsker dig', skriver Christiane Schamburg-Müller.

Anne Bech har ud over sit arbejde som personlig træner udgivet flere bøger - blandt andet 'Stærk, let og mæt' og 'Spis dig FIT'. Hun arbejder desuden som foredragsholder og arbejder også som skribent.

Derudover har hun medvirket i flere tv- og radioprogrammer om sundhed og træning.