Anne Gadegaard: Alkohol har ødelagt min krop

For meget fest og farver har ifølge den tidligere MGP-stjerne Anne Gadegaard ikke haft den bedste indvirkning på hendes krop.

Det skriver hun på sin blog.

Derfor har hun nu besluttet sig for at ændre sin livsstil, og det har betydet træning, træning og atter træning for den 26-årige kvinde.

- Jeg gik i gang med at træne for nogle måneder siden og har næsten tabt mig det, jeg gerne ville. Jeg har været så dedikeret og haft lysten til det, så det har fungeret så godt. Før i tiden, når jeg var gået i gang med at træne og har sat nogle mål for mig selv, gav jeg hurtigt op igen, fordi jeg simpelthen kun er et menneske. Jeg faldt i hver gang, og lavede undskyldninger for mig selv. Så det at jeg den her gang har kunnet gennemføre det mål, som jeg har sat for mig selv, er bare så fantastisk, skriver hun på sin blog og understreger, at hun er glad og stolt af sig selv.

Anne Gadegaard deltog i 2015 i Dansk Melodi Grand Prix. Foto: Mogens Flindt

MGP-stjernen er dog endnu ikke helt der, hvor hun gerne vil være i forhold til sit vægttab.

- Jeg vil gerne smide to kilo, og så er jeg på den vægt, som jeg gerne vil være. En vægt, jeg ikke har været på siden starten af 20’erne. Grunden til det er, fordi jeg bare har ødelagt min krop med alkohol. Jeg har slet ikke passet på den og tænkt på, hvad det egentlig var, jeg puttede i min krop, skriver hun på bloggen.

For meget alkohol

Ifølge Anne Gadegaard er det de mange våde nætter i byen og den efterfølgende trang til fastfood, der har gjort, at hun har fået et par ekstra kilo på sidebenene. Men den tid skal nu være slut.

- Dagen efter en bytur, der havde jeg jo automatisk lyst til junkfood. Så den kombination med alkohol, og junkfood flere gange om ugen, så tager det altså lige pludselig fart. Jeg lærte heldigvis hurtigt, at jeg ikke kunne byde min krop det. For jeg vil gerne leve længe og gerne uden sygdomme!

Til Ekstra Bladet forklarer Anne Gadegaard, at der skete store ændringer med hendes krop på grund af de store mængder alkohol, hun indtog.

- Jeg ødelagde min krop for nogle år siden. Alkohol er jo ikke godt for kroppen, og da slet ikke hvis man drikker det hver weekend samt ind imellem i hverdagene. Jeg kunne sagtens lige tage en tirsdags-tur i byen med alkohol, siger hun og fortsætter:

- Og alkohol efterfulgt af junkfood gjorde bare, at jeg blev rigtig doven, træt, min hud blev ødelagt, og jeg tog en masse kilo på. Jeg tænkte mig bare ikke om. Det har heldigvis ændret sig nu.

Nye mål

Ifølge Anne Gadegaard er der dog kommet mere ro på hendes tilværelse nu.

- Efter jeg er blevet ældre og har fået en kæreste, så er der kommet mere ro på. Jeg tænker meget mere over, hvad jeg putter i min mund, og hvor vigtigt det er med træning og sunde vaner. Jeg kan stadig tage én bytur i weekenden, og så holder jeg mig også til det.

Anne Gadegaard er i takt med sin nye livsstil begyndt at tabe en masse kilo, og hun har derfor også et særligt mål, som hun vil nå inden sommer. Målet er at se godt ud i en hvid tanktop.

- Jeg starter endda med en ny træner på tirsdag i næste uge. Hun skal hjælpe mig med at nå mit mål inden sommer. Jeg har indtil videre tabt mig fire kilo, og jeg vil gerne smide tre-fire kilo mere, siger hun og fortsætter:

- Jeg har en helt anden energi nu, end jeg havde for nogle år siden. Jeg har det også meget bedre med mig selv, nu hvor jeg ved, at jeg gør noget godt for min krop.