Anne-Grethe Bjarup Riis: Det er stadigvæk frygteligt

Skuespiller og filminstruktør Anne-Grethe Bjarup Riis var søndag sammen med familien til premiere på den nye, danske ungdomsfilm 'Hacker'.

Her afslørede hun, at hun netop nu arbejder på en bog om det barske kræftforløb hendes søn Gilbert, der netop er fyldt 12 år, var igennem for et par år siden.

- Den kommer nok først til næste efterår, for det er sådan en basse på 400-500 sider, som også handler om min barndom, hvor jeg laver nogle paralleller. Det er fiktion, men virkelig hentet fra virkeligheden kan man roligt sige, sagde Anne-Grethe om den kommende bog.

- Det tærer på alle kræfter, men samtidig gør det også stærk, fordi man finder ud af, at man bliver nødt til at stå sammen for at klare det, har Anne-Grethe tidligere sagt om det sygdomsforløb Gilbert har været igennem. Foto: Mikkel Tariq Khan

Angst og psykolog

Og selvom Gilbert heldigvis nu er helt kræftfri, er alt endnu ikke fryd og gammen i familien.

- To et halvt år med kemo. Det var ikke så sjovt. Der er en masse senfølger af angst. Der er psykolog til hele banden for at komme igennem det, sagde Anne-Grethe og tilføjede, at Gilbert også selv tænker en del over det forløb, han har været igennem.

- Jo ældre han bliver jo mere bevidst bliver han også om det, han har været igennem, så der er nogle reflektioner og bevidsthed om, at han jo har været tæt på at dø. Det er jo et tabu, men det rører ham. Det er stadigvæk frygteligt, og jeg tuder lige om lidt, sagde en tydeligt berørt Anne-Grethe, inden hun og familien smuttede ind i biografens mørke.