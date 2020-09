Anne Hjernøe svines til af tv-kommentator

En mediekommentar skrevet af Berlingskes Jakob Steen Olsen har fanget DR-kokken Anne Hjernøes opmærksomhed - ikke mindst på grund af overskriften, der stiller det lidet flatterende spørgsmål:

'Kan Anne Hjernøe egentlig andet end at skære en pølse i skiver og garnere med en blomst?'

Og resten af kommentaren er bestemt ikke positiv overfor den aktuelle DR-programserie, hvor Anne Hjernøe og Anders Agger rejser rundt i en autocamper og laver mad i det danske sommerland.

Jakob Steen Olsen lægger ikke skjul på, at han betragter Anne Hjernøe som det tynde øl i Anne og Anders-konstellationen.

Anne og Anders holder spisepause på deres sommertur i Danmark. Foto: DR/Bjarne Bergius Hermansen

En slap sandal

'Hvilken funktion har hun overhovedet i programmet? Hvad kan hun egentlig andet end at sjoske halvdovent rundt i en slap sandal og reagere på det, andre fortæller hende med et 'fedt' eller et 'fantastisk', mens hun svinger med håret? Det mest originale, hun ytrede i sæsonpremieren, var, at hun syntes, 'chips skal være salte'.

På Instagram har Anne Hjernøe taget til genmæle og skriver:

'Av der er nogen der er sure. #pølserogblomstergate. Tak fordi I kære Insta-venner, ikke er det, og fordi I endnu engang har væltet os i kærlighed. Tror jeg skal have pølse med blomster til aftensmad kære @jakobsteenolsen fra @berlingske'.

I et opfølgende opslag fremviser hun storsmilende en grilpølse garneret med blomster ledsaget af teksten:

'Det holder fandme hele vejen! Pølser & blomster'.

Skal druknes i kærlighed

At hun vælger at imødekomme den personlige kritik med humor er et helt bevidst valg.

- I et langt medieliv som mit kan man ikke undgå, at der vil sidde nogen derude, der tænker: 'Hold nu kæft noget langhåret lort, de går rundt og laver'. Min holdning og min måde at lave 'krisehåndtering' på i sådan en situation er at møde det med kærlighed. Jakob Steen Olsen skal druknes i kærlighed. Måske har han brug for det, og måske er det bare det bedste at gøre.

Har ramt et eller andet

At en kommentar, der er så direkte rettet mod Anne Hjernøes personlighed, evner og fysiske fremtoning, er sluppet igennem nåleøjet på Berlingske, har overrasket hende en smule.

- Det undrer mig egentlig, at den er sluppet igennem. At der ikke har siddet en chefredaktør og tænkt, 'skal vi ikke gå efter programmet i stedet for personen'. Men fred med det. Hvis man virkelig kan sidde og hidse sig så meget op over mig som person, så har vi da ramt et eller andet, siger Anne Hjernøe og tilføjer:

- Konstruktivt i kritik tager man jo bare til efterretning. Det er først, når det bliver meget personligt, jeg reagerer. En anmelder må jo skrive, hvad en anmelder vil, men man kan måske mene, at den her er lidt vel personlig. Han lever vel bare op til sin jobbeskrivelse. Han ser sig sur på en eller anden, der så får en ordentlig sviner.

Enormt sjov

At der er en anmelder eller to i medielandskabet, der ikke bryder sig om Anne og Anders' form for tv bekymrer ikke Anne Hjernøe, hun fokuserer på, at hendes følgere på Instagram og programmets seere tilsyneladende er ganske godt tilfredse.

- Jeg har valgt at gøre det til min egen historie. Jeg har 73.000 følgere på Instagram, og jeg tror egentlig ikke, der er ret mange af dem, der læser Berlingske. Derfor synes jeg det var enormt sjovt selv at tage det op og brede det ud. Når det bliver så personligt, så tænker jeg: 'Så skal vi fandme lave lidt sjov med det', siger Anne Hjernøe og fortsætter:

- Vi har været heldige, at folk har taget rigtig godt i mod vores programmer. Med streaming osv. tror jeg, de seneste programmer har ligget på 800.000 seere. Og hvis ikke der skulle være en anmelder eller to, der var sure, ville det være mærkeligt.

Det var lørdag ikke muligt for Ekstra Bladet at indhente en kommentar fra Berlingskes mediekommentator, Jakob Steen Olsen.