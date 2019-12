Annette Heick enehersker i hjemmet: Manden er rejst

Julen er en travl tid for de fleste, og familien Heick-Vollmer er bestemt ingen undtagelse.

48-årige Annette Heick ligger i øjeblikket vandret med prøver på musicalen 'MAMMA MIA!' og julekoncerter med skuespillerne Mikkel Schrøder og Kiki Brandt.

Så skulle man måske tro, at hendes mand, kokken Jesper Vollmer, troligt stod klar ved kødgryderne, når hun kom hjem, men det er ikke tilfældet. Han er nemlig rejst til tv-optagelser og har efterladt familien derhjemme.

- Jeg er helt alene. Jeg er i den situation, at Jesper skal være med i et program, der hedder 'Over Atlanten', og de er lige taget afsted, fortæller Annette Heick, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

Se også: Annettes hemmelighed: - Ikke engang mine forældre ved det

I 'Over Atlanten' skal seks kendte danskere krydse Atlanterhavet i et sejlskib over 21 dage. Jesper Vollmer er derfor ikke på dansk grund igen før sidst i december.

- Onsdag sejlede de simpelthen ud der, hvor man ikke længere kan få fat i hinanden, så ham hører jeg ikke fra mere, siger Annette Heick, der dog tager situationen med et smil:

- Så er der jo ikke noget ballade de næste tre uger i hvert fald.

Se også: Hilda Heick: Vi ved ikke hvor mange somre vi har tilbage

Selvom det ikke er sjovt at skulle være separeret fra sin bedre halvdel, er det efterhånden blevet dagligdag for familien Heick, der er vant til at have en fyldt kalender.

- Det er fint nok at skulle stå tilbage. Man må jo sige, at vi er et par, som har prøvet det mange gange efterhånden. Jeg har været afsted med teatret, og før i tiden arbejdede Jesper jo hos dronningen, og der var der mange af den slags perioder. Hvert andet år holdt han jo ikke jul herhjemme. Vi har det sorte bælte i at være fra hinanden, fortæller Annette Heick.