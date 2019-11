Annette Heick smitter børnene

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

De musikalske evner ser ud til at ligge i generne hos familien Heick. Ikke blot er den 48-årige sangerinde Annette Heick datter af entertainerne Keld og Hilda Heick; hendes egne børn er også blevet smittet med toner og rytmer.

- Mine børn er jo fuldstændig smittet af det der musik-halløj, fortæller Annette Heick til Ekstra Bladet.

Sammen med sin mand, kokken Jesper Vollmer, har hun sønnerne Eliot på 15 og Storm på 10.

- Den store spiller trommer og producerer musik. Det er efterhånden ham, der producerer musik til deres fester, og han har en koncert her om to uger med et band. Den lille spiller klassisk klaver, og han skal også snart holde en koncert, siger Annette Heick.

- Der ryger studiemusik, udstyr og instrumenter rundt i hytten hele tiden. De er bare blevet smittet.

Se også: Annettes hemmelighed: - Ikke engang mine forældre ved det

Taler samme sprog

Det glæder Annette Heick, at hendes børn har valgt at gå i hendes fodspor - blandt andet fordi det giver dem noget at være fælles om.

- Jeg synes, det er super hyggeligt at sidde og snakke med mine knægte og få indspark, siger hun.

- De kommer med nogle nye syn på tingene. Der er meget musik derhjemme hele tiden, og det er bare rigtig dejligt, fordi det er jo noget, jeg kan forholde mig til, så på den måde kan man sige, at vi taler samme sprog. Det er bare rigtig dejligt.

Sidste år flyttede hele familien hjem til fædrelandet efter at have tilbragt godt 15 år på den 'forkerte side' af Øresund.

- Vi er glade for at være flyttet til Danmark. Børnene stortrives i deres skoler, fortæller Annette Heick.

- Og så er de i øvrigt nogle meget søde drenge, så det kan man jo godt sidde og nyde lidt.

Se også: Konkurs: Mister jobbet