Anni Fønsby åbner ny klinik

Kendissen er klar til at give sine kunder en iskold behandling

De seneste syv måneder har Anni Fønsby gemt på en hemmelighed. Nu kan hun endelig afsløre, hvad det er, hun har gået og puslet med.

I weekenden slår 47-årige Fønsby dørene op til en skønhedsklinik i København.

- Jeg glæder mig helt vildt. Det er en drøm for mig, der nu går i opfyldelse, siger hun til Ekstra Bladet.

Ud over bryn, vipper og hairextensions byder Anni Fønsby på en iskold behandling af sine kommende kunder.

- Man kan komme i cryo-sauna på min nye klinik, siger Anni Fønsby om det minus 130 grader kolde rør, kunderne kan komme ind i og blive frosset ned i tre minutter.

Den iskolde behandling bruges flittigt i Hollywood og blandt sportsfolk. Blandt andre Cristiano Ronaldo og fodboldklubben Manchester City bruger cryo-sauna, der skal have en god effekt på muskler, sener og led. Nogle bruger også frost-behandlingen til at stramme huden op.

Det er på en lidt trist baggrund, at Anni Fønsby første gang stiftede bekendtskab med den kolde maskine. I seks måneder lå hun i sengen - fuldstændigt invalideret af smerterne fra en diskusprolaps. Til sidst blev hun indlagt.

- Selv da jeg blev udskrevet fra sygehuset, fortsatte mine smerter. Derfor begyndte jeg at undersøge alternative muligheder. Jeg havde prøvet fysioterapi og kiropraktik, da jeg hørte om cryo-sauna. Det fandtes ikke i Danmark, så jeg tog til Sverige og fik behandlinger. Efter fire var mine smerter væk, siger hun og fortsætter.

- Kender du ikke det med, at når man selv prøver noget, der hjælper, har man lyst til, at alle andre også skal prøve det, siger Anni Fønsby, der derfor undersøgte muligheden for at få en maskine til Danmark.

I syv måneder har hun knoklet på at få det til at lykkedes.

- Det er ikke så ligetil, kan jeg godt sige. Der har været så mange forhandlinger. Med firmaet bag, med kommunen og med beredskabsmyndighederne. Der er så mange ting med sikkerheden i forbindelse med sådan en maskine, der skal være i orden, siger hun.

Det har taget Anni Fønsby lang tid og flere udlandsophold at blive uddannet i cryo-saunaen. Privatfoto

Det er nitrogen, der køler cryo-saunaen, og som Anni Fønsby siger, så er det ikke at spøge med.

- Jeg skal hele tiden bære sådan en alarm, der kan registrere, hvis der er nitrogenudslip. Hvis det sker, kan man dø af det. Sikkerheden er det allervigtigste for mig, og så betyder det alt, at maskinen faktisk er medicinsk godkendt af EU. Der gør hele forskellen for mig, siger hun.

Anni Fønsby har været både i Polen og Tyskland for at blive uddannet i cryo-terapi. Her bliver behandlingen ikke opfattet som alternativ.

- I Polen betaler deres sygesikring for behandlingen, og i Tyskland henviser læger til den, som danske læger henviser til fysioterapi, siger hun.

Den nye klinik skal Anni Fønsby dele sammen med tre andre. De tager sig af skønhedsbehandlingerne, mens hun passer is-saunaen og også laver hairextensions.

- Jeg må nogle gange nive mig selv i armen over, at det er lykkedes, siger Anni Fønsby, der er drivkraften bag klinikken, mens en investor har hjulpet til med at gøre drømmen til virkelighed.

Sådan ser holdet i Anni Fønsbys klinik ud. Privatfoto

Det er et halvt år siden, at Anni Fønsby droppede sit arbejde og sin faste løn i revisionsfirma, og der ikke meget champagne og østers over livet som selvstændig lige nu.

- Pengene fosser jo ud, når man skal starte sådan noget op. Nogle gange laver jeg lidt bogføring for nogen om aftenen. Der skal jo lidt penge ind. Men ellers har jeg nogle gode venner og en rigtig sød kæreste, der hjælper til. Det er ham, der tager indkøbene for tiden - ikke mig, siger hun og fortsætter.

- De næste seks måneder bliver sparsomme, men man er nødt til at tage nogle chancer, og jeg ville aldrig gå ind i det, hvis jeg ikke troede fuldt og fast på det.

Anni Fønsby tager de første kunder ind i kulden fra på mandag på klinikken Concordia, der ligger i København.