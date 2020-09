Anni Fønsby i sorg

I dag er en sorgens dag for Anni Fønsby, der måtte træffe den tunge beslutning at aflive sin elskede hund Gucci.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet, hvor hun uddyber, at det skete klokken 13.

- Der er et kæmpe savn lige nu, det er ikke sjovt. Det er et familiemedlem, man siger farvel til, siger en tydeligt bedrøvet Anni.

Hun fortæller, at familien fik den barske besked, at der ikke var mere at gøre, for ganske nylig.

- Vi fandt først en knude under maven på hende. Vi troede først, det var en fedtknude, men da der var risiko for, at det var cancer, fik vi den fjernet og undersøgt. Meldingen lød, at det havde været en cancerknude, fortæller Anni og fortsætter:

- Kort tid efter, tre uger, fandt vi en ny knude. Det var, som om såret aldrig helede, og der var gået stafylokokker i det. Vi spurgte, om vi kunne bruge antibiotika, og så fandt de flere knuder. Vi vidste, hun havde cancer, men vi havde håbet på et års tid sammen. Der er gået syv dage.

Her til morgen stod det klart, at det var tid.

- Vi vågnede i morges, hvor hun ikke kunne trække vejret. Der kom grøn betændelse ud fra snuden, hun ville ikke spise, og hun kastede skum op, så det var nået lungerne. Vi tog afsked herhjemme, og vi er helt rundt på gulvet lige nu.

På Facebook hylder hun Gucci med dette billede. Privatfoto

Anni fortæller, at familien prøvede alt fra binyrebarkhormon til cannabis til hunde. Alle sejl var sat ind, fortæller hun og understreger, at hun finder trøst i, at det uden tvivl var den rigtige beslutning at aflive Gucci.

- Det er kun for ens eget ego, at man ikke tager sådan en beslutning. Man skal tænke på hundens bedste, for hun skal ikke lide. Som dyrlægen sagde, så ville hun måske få en god dag igen, men når hunden ikke kan have mad i sig, får betændelse, der strømmer ud ad næsen, og ikke vil ud af sin kurv, så må man gøre det, så hunden ikke lider, siger Anni Fønsby og pointerer:

- Det er mere, end man kan sige om os mennesker, når vi ligger som grøntsager og vil af dage.

I hjemmet kan man stadig høre hundepoter tøffe rundt. Familien har også hunden Balou, og han bliver ikke ensom i den kommende tid, da familien for nylig blev udvidet.

- Vi har faktisk lige fået en lille hund, som manglede et sted at være. Det er en et år gammel malteser. Ejeren arbejdede for meget, og han var for meget alene hjemme. Det er kun tre uger siden, at vi fik den lille gavtyv og heldigvis for det, for Balou var meget, meget tæt knyttet til Gucci. Nu er der en god legekammerat til ham, slutter hun.