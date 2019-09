Anni Fønsby tjekker ind hos Joan Ørting

Det er aldrig for sent at blive klogere på sig selv og sine omgivelser. Det mener 46-årige Anni Fønsby, der derfor er gået i gang med en ny uddannelse.

'Jeg er startet på sexolog- og parterapeut-uddannelsen hos Joan Ørting, og jeg må simpelthen dele min dybtfølte begejstring med jer. Det er virkelig en vidunderlig rejse for både krop og sjæl, hvor jeg har lært helt utrolig meget om både om mig selv, mine medmennesker og om min individuelle relation til andre mennesker,' skriver Anni Fønsby på sin Facebook-profil.

Til Ekstra Bladet fortæller Anni Fønsby, at hun har været i gang med sin uddannelse i nogle måneder nu, og at hun har tænkt sig at tage både grunduddannelsen og masterforløbet, så det alt i alt varer to år, før hun er færdig.

Det er slut: Joan Ørting er blevet single

- Det er et meget intenst forløb. Og sindssygt interessant. Man lærer virkelig noget om sig selv - om de ting, man har med sig i bagagen, fra man var barn. Og også om de ting, man selv giver videre til sine børn. Det handler meget om mønstre og at få nogle fantastiske redskaber til at blive et bedre menneske, siger hun.

Det var Anni Fønsbys fætter, der foreslog, at hun skulle gå i gang med uddannelsen. Og til at starte med tilbød han endda at betale. Det kunne han så ikke, da det kom til stykket, men på det tidspunkt var frøet plantet i mig, og så finder man jo ud af det, siger hun.

Joan Ørting har i årevis drevet sin skole, hvor hun uddanner sexologer og parterapeuter. Foto: Linda Johansen

Grunduddannelsen hos Joan Ørting strækker sig over 10-11 måneder. I den periode modtager eleverne undervisning i ni moduler af to dages varighed. Der er desuden inkluderet 12 timers egenterapi i sexolog- og parterapeut-uddannelse hos Joan Ørting. Prisen er 28.800 kroner, mens overbygningen koster 27.200 kroner.

Det er slut: Joan Ørting er blevet single

Ifølge Anni Fønsbys opslag er uddannelsen alle pengene værd.

'Det har været en utrolig berigende oplevelse for mig, vi er 20 skønne personligheder på holdet, med hver vores vidt forskellige bagage og ting vi går og tumler med, men at få sat ord på tingene, sat tingene i perspektiv og møde hinanden der, hvor vi hver især befinder os, har virkelig været en øjenåbner for mig. Det har simpelthen inspireret mig så utrolig meget, og jeg har lært mig selv at kende på en helt ny måde. Det beriger min hverdag, og jeg er så taknemmelig for, at jeg valgte at begive mig ud på denne fantastiske rejse!', skriver hun blandt andet.