Anni forelsket: Her er hendes nye kæreste

Anni Katrine Brinch - tidligere kendt som Anni Fønsby - smiler ekstra meget for tiden. Årsagen er en vis herre, som den 46-årige kendis er hamrende forelsket i - og heldigvis er det gengældt.

- Jeg er simpelthen så glad. Jeg er forelsket til op over begge ører, siger Anni Katrine Brinch til Ekstra Bladet.

Manden i hendes liv ønsker ikke for meget mediebevågenhed, men Brinch vil godt fortælle, at han hedder René, og at parret mødtes, da deres piger gik på efterskole sammen.

- Vi har kendt hinanden i et års tid, men blev først kærester for seks måneder siden, siger hun.

Anni og René har været kærester i et halvt år. Foto: Privatfoto

I september måned sidste år præsenterede Anni Katrine Brinch ellers Jesper Christensen som sin kæreste. Parret dukkede op sammen til premiere på 'Kærlighed ved første hik' i Tivolis Koncertsal.

- Men det gik ikke. Jesper bor i Tyskland, og det gik ikke med et langdistanceforhold. Jeg har jo mine to døtre her og kunne derfor ikke flytte ned til ham. Men vi har det stadig fint med hinanden. Jesper og jeg er stadig gode venner, siger Anni Katrine Brinch om forholdet til Jesper Christensen, der er direktør for BoConcept i Østrig, Tyskland og Schweiz og bor derfor syd for den danske grænse.

Anni Katrine Brinch har to døtre. Den yngste, Victoria, har hun med den tidligere it-millardær Erik Damgaard. Det var også sammen med ham, Anni Katrine Brinch for alvor blev kendt, da de lavede tv-programmet 'Anni og Erik goes to Hollywood'.

