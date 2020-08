Ansætter ny chefredaktør efter tragisk dødsfald

Det danske mediebillede blev i starten af 2020 ramt af en tragedie, da Søren Rosenlund Christensen døde efter en infektion med en livsfarlig og kødædende baktie, han blev ramt af efter en trafikulykke.

Den 44-årige mand havde siden 1. september året før været ansvarshavende chefredaktør på Nordjyske Medier - en stilling han fortsat havde, da han døde.

Morten Vinther Jensen har midlertidigt været afløseren på posten, men mandag har Nordjyske Medier sat ansigt på den permanente erstatning. Valget er faldet på 52-årige Karl Erik Stougaard, som kommer fra en stilling som chefredaktør på Egmont-magasinet Euroman.

Det skriver Nordjyske, hvor bestyrelsesformand i Nordjyske Medier, Morten Sandlykke, glæder sig over ansættelsen.

- Jeg er glad og stolt over at kunne byde Karl Erik velkommen til teamet. Jeg er sikker på, at Karl Erik med sin store erfaring vil kunne udvikle NORDJYSKE Mediers indhold og publicistiske profil i endnu højere grad til gavn for nordjyderne. Endvidere ser jeg Karl Eriks kompetencer som et godt match til fortsat at implementere den digitale transformation og sikre en fortsat langsigtet økonomisk bæredygtig medieproduktion, siger han til mediet.

Karl Erik Stougaard, der i tre og et halvt år havde jobbet som chefredaktør på Euroman, tiltræder den nye stilling 1. september 2020.

Det er første gang, han bliver ansat på et regionalt medie, men det er en opgave, han ser frem til. Det siger han til Mediawatch.

- Jeg glæder mig til at blive en stemme i lokal- og regionaljournalistikken, og det har jeg ikke lagt skjul på over for bestyrelse og direktion i Nordjyske, at jeg agter at blive, siger han til Mediawatch.

Karl Erik Stougaard var blandt andet redaktionschef på politiken.dk og chefredaktør på B.T., inden han i 2017 rykkede til Euroman.