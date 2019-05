Aqua-Lene afslører: Her er min nye kæreste

Lene Nystrøm kendt fra den ikoniske popgruppe Aqua smiler ekstra stort for tiden.

Ikke nok med at hun for nylig har åbnet sin egen natklub, der har fået navnet Pangea, så er hun også forelsket til op over begge ører.

Hun har nemlig fundet sig en kæreste.

Det afslører hun over for Billed-Bladet.

Lene Nystrøms udkårne er Jeppe Kristoffer Lenz, der også arbejder med musik og rejser rundt med Aqua, når de turnerer. Han er først i trediverne, stammer fra Bornholm og har blandt andet været produktionsansvarlig i Muzikhuset Bornholm i Rønne. I dag bor han i København.

Forholdet til bornholmeren er dog ikke helt nyt.

- Vi har været sammen et stykke tid, men vi har bare holdt lidt lav profil omkring det. Vi har mødt hinanden gennem arbejdet. Jeppe arbejder også med musik. Han er "backliner" (tekniker backstage, red.) for os i Aqua og har været det for en lang række bands, siger 45-årige Nystrøm til Billed-Bladet.

Tidligere har Lene Nystrøm været gift med Søren Rasted, der også er en del af Aqua. De to blev skilt i 2017, og sammen har de to børn.

Lene Nystrøm var tidligere gift med Søren Rasted. Foto: Mogens Flindt

Ny klub

For en lille måned siden afslørede Lene Nystrøm på sin Instagram, at hun snart ville slå dørene op til sin nye natklub, Pangea, der åbnede 11. maj.



'Jeg er så spændt på at se, hvordan tingene går fremad med Pangea. Det er skønt at se stedet komme til liv med de smukke farver, tapeter og fliser. Jeg kan ikke vente til at byde jer velkommen indenfor, så denne bygning kan få nyt liv', skrev hun på Instagram.

I spidsen for den nye klub, der ligger ved Skovriderkroen på Strandvejen i Charlottenlund, står ud over Lene Nystrøm koncernen Rekom og Kim Thurmannn, der blandt andet står bag cocktailbaren Dandy.

Idéen bag Pangea er, at man kan spise og feste under samme tag, og man vil som gæst på stedet kunne sidde ved bordene, så længe man vil, fordi de kun kører med en seating.

Holdet bag Pangea vil appelere til folk over 30 år og dem, der sætter pris på at bruge en hel aften det samme sted uden at skulle transportere sig fra et sted til et andet. Klubben har desuden kun åbent om lørdagen.

Lene Nystrøm er forsanger i ikoniske Aqua. Foto: Ole Steen

Har overvejet det længe

Til Berlingske har Lene Nystrøm tidligere fortalt, at hun længe har overvejet at investere i en natklub.

- Jeg er blevet spurgt flere gange, om jeg ville investere i den slags, men jeg sagde ja til det her, fordi Kim (Thurmann, red.) er den bedste, og jeg er smigret over, at han gerne ville have mig som partner, fortalte Lene Nystrøm til avisen.

- Og så er Skovriderkroen en ikonisk bygning, som ligger så smukt, og vores klub kommer til at tilbyde noget andet end dem, der ligger inde i byen. Vi vil gerne have en hyggelig stemning, hvor tjeneren kan huske dig fra sidst, og hvor det er lidt ligesom at komme hjem, sagde hun videre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lene Nystrøm, men det har i skrivende stund ikke været muligt.