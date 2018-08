Aqua-Lene i kørestol efter uheld

Lene Nystrøm - også kendt som Aqua-Lene - er kommet til skade i forbindelse med et uheld på cykel.

Det bekræfter Lene Nystrøms norske manager Ole Fr. Jonsbråten overfor Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at Lene er kommet til skade i forbindelse med, at hun har haft en ulykke på cykel, men hun har det fint og kan fortsætte sine koncerter og gøremål som planlagt, lyder det fra manageren.

Han har derudover ikke mange kommentarer til hændelsen.

- Jeg kan ikke sige mere til den sag, men hun har det fint, lyder det fra manageren, der samtidig afviser at give en kommentar til, hvorvidt Lene Nystrøms fod er brækket, eller hvordan Lene Nystrøm præcis er kommet til skade.

På vej til Sverige

På sin Instagram-profil har Lene Nystrøm tidligere lørdag lagt et billede op af sig selv. Her sidder hun i en kørestol i Københavns Lufthavn, og på billedet kan man se, at hendes fod er bundet ind.

'Shit happens, men solen skinner alligevel. På vej til Sverige', skriver sangerinden i opslaget. På billedet smiler sangerinden over hele femøren og lader ikke til at være synderligt påvirket af uheldet.

Hun har dog tilsyneladende brug for hjælp til at blive transporteret rundt i øjeblikket.

Under billedet ønsker fans i massevis den norske sangerinde god bedring.

Comeback med Aqua

Aqua spillede søndag på Grøn, der tidligere hed Grøn Koncert. Desuden skal Aqua onsdag give koncert på Smukfest i Skanderborg, og hendes manager forsikrer altså om, at hun vil være klar til den tid.

Lene Nystrøm er derudover aktuel i den nye sæson af 'Klovn', som har premiere i midten af august.

Her skal hun spille Casper Christensens nye kone.

- Jeg er stor fan af 'Klovn' og har set næsten alle afsnit og film - selvom jeg virkelig krummer tæer over situationerne nogle gange, har Lene Nystrøm tidligere sagt til TV 2 om den nye rolle.

- Jeg skal spille mig selv i en ekstrem version, hvor jeg håndterer tingene på min egen måde. Aqua-Lene er jo en stærk kvinde, men der kommer nok skideballer begge veje, lyder det videre fra den norske sangerinde.

