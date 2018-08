Aqua-Lene snave-amok: Dif, DR-darling og dansk sangerinde fik en tur

Lene Nystrøm har aldrig virket som en kedelig type, og onsdag aften holdt hun sig da heller ikke tilbage på Smukfest, hvor hun sammen med resten af Aqua gav koncert i bøgeskoven.

I løbet af aftenen fik Nystrøm delt mundvand med adskillige personer - af begge køn.

På Stjernescenen fik Aqua-kollegaen og Nystrøms ekskæreste René Dif en ordentlig tur med den 44-årige sangerindes tunge under monsterhittet 'Barbie Girl'.

Smask! Dif og Lene i et hedt og vådt kys. Foto: Per Lange

Men her stoppede Lene Nystrøms kærlighed til sine venner ikke. Under nummeret 'Back to the 80's' kom den tidligere DR-vært og Cirkus Summarum-aktuelle Signe Lindkvist på scenen og fik en tur, der var noget mere heftig end den, Dif havde fået få numre tidligere.

Helt uventet blev hun væltet omkuld på scenen af Lene Nystrøm, der endte med at lægge sig halvt ovenpå Lindkvist og give hende en ordentlig tungeslasker.

- Girl Crush for altid - jeg elsker Lene Nystrøm. Hun tog mig i dag med storm og tvang på Smukfest, skriver Signe Lindkvist til det opslag, hun har delt på Instagram af det for hende totalt overraskende kysseri.

Men Signe Lindkvist er åbenbart ikke den eneste, Lene Nystrøm har et girl crush på. Da mørket faldt på Smukfest, var Aqua-baben klar til at kysse igen. Denne gang var det sangerinden Aura, der fik et kys.

Lene Nystrøm dannede frem til foråret par med Aqua-kollegaen Søren Rasted, som hun blev gift med i 2001. Parret har to børn sammen og har siden skilsmissen bevaret et særdeles godt forhold - både privat og professionelt.

Senere på måneden kan Lene Nystrøm ses i den nye omgang 'Klovn', hvor hun sandsynligvis kysser med Casper Christensen. Hun har nemlig scoret rollen som hans partner i komedieserien.

