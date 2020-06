Aqua-parret efter skilsmissen: Stadig venner

For nylig holdt Lene Nystrøm og Søren Rasted en fælles konfirmations-tale for deres datter India - se det rørende billede nede i artiklen

For ca. tre år siden blev det berømte Aqua-ægtepar, den norsk fødte Lene Nystrøm og danske Søren Rasted, skilt og gik hver til sit efter 16 års ægteskab. Nyheden omkring skilsmissen blev offentliggjort via et opslag på Instagram.

Det har dog lige siden skilsmissen virket som om, at den 51-årige Søren Rasted og den 45-årige Lene Nystrøm har formået at bevare et godt venskab af hensyn til deres to børn, 14-årige Billy og 15-årige India.

Det beviste de ifølge norsk Se og Hør, da de i weekenden blev genforenet for at fejre datteren Indias konfirmation. Lene Nystrøm lagde også for tre dage siden et rørende billede fra konfirmations-festen ud på sin Instagram, hvor hun sammen med sin eksmand, Søren Rasted, holder konfirmations-tale for sin datter.

Til billedet skriver Lene Nystrøm: 'The Nystrøm Rasteds for India'.

På billedet kan man se en rørt Søren Rasted kigge smilende på sin ekskone, Lene Nystrøm, der læser talen op fra en blok, hun har i hænderne.

Efter skilsmissen fra Søren Rasted lagde Lene Nystrøm ikke skjul på, at det havde været en svær og tung beslutning. Nystrøm forklarede også, at de ville fortsætte med at være gode venner med fokus på altid at gøre det bedste for deres børn.

- Vi har stadig stor kærlighed til hinanden, og vi vil altid elske hinanden, forklarede Nystrøm til norsk Se og Hør for tre år siden.

Lene Nystrøm og Søren Rasted spillede sammen i den danske popgruppe Aqua, der for alvor slog igennem i 1997 med debutpladen 'Aquarium'.

Aqua blev hurtigt verdenskendt for blandt andet ørehængere som 'Barbie Girl' og 'Dr. Jones'. Popgruppen blev opløst i 2011. Men de har faktisk været genforenet kortvarigt et par gange.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Søren Rasted. Han ønskede dog ikke at udtale sig.

Lene Nystrøm og Søren Rasted giftede sig hemmeligt i Las Vegas i år 2001. Samme år holdt de igen i august i Danmark en ny bryllupsceremoni, som du kan se her på billedet. Foto: Thomas Wilmann.